В Нижнем Тагиле на Парад Победы привели связанного «фашиста»

Действо устроили цирковые артисты, об этом сообщает в пятницу, 11 мая, «АиФ-Урал»

9 мая в Нижнем Тагиле прошла традиционная праздничная демонстрация, в которой участвовали трудовые коллективы города. Вместе с колонной артистов цирка Нижнего Тагила вышла московская труппа «Золотого цирка Никулина », приехавшая в рамках гастрольного тура на Средний Урал. Замыкала шествие инсценировка. Актер в форме красноармейца вел за собой пленного немца. На кадрах, снятых местным телеканалом, видно, как девочка ударяет связанного «фашиста», а тот только кричит: «Гитлер капут».

Как сообщает агентство «Между строк», инсценировка понравилась не всем местным жителям. По словам одного из очевидцев, даже во время Великой Отечественной войны советская власть и жители не позволяли себе издеваться над военнопленными. Тагильчанин отметил, что самому Юрию Никулину такая «сценка» навряд ли бы понравилась.

Вместе с тем директор нижнетагильского цирка Руслан Марчевский заявил, что постановка была старической и вполне уместной. Он вспомнил плакаты Кукрыниксов, которые, на его взгляд, были еще жестче. «Это сатира! Никаких знаков отличий даже не было, свастики и так далее. Ничего неполиткорректного. Это моя твёрдая позиция», — цитирует издание Марчевского.

Мнение среди пользолвателей соцсетей также разделились. Одни люди посмотрели на действо с положительной точки зрения. «Отличная постановка! Просто молодцы, у большинства смотревших вызвало только позитив. Надеюсь, цирк не откажется от интересных сцен и на следующем параде», «Не драматизируйте, люди. Это цирк, клоунада, сатира. Посмейтесь, улыбнитесь. Не будьте как товарищ Огурцов в Карнавальной ночи», — отметили пользователи в группе «Типичный тагильчанин» в «Вконтакте». А другие отметили, что 9 мая — день скорби, а не клоунады, поэтому подобные инсценировки не совсем уместны. «Можно было показать сценку в виде отрывка из какого-нибудь военного фильма: как уходили на войну, как рвались в бой, как радовались победе, как встречались после долгой разлуки», — прокомментировала одна из местных жительниц.