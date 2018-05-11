Похититель мраморных скульптур объявился в Петербурге

В парковой зоне Зеленогорска (входит в состав Сант-Петербурга) с марта по 10 мая 2018 года пропала двухфигурная скульптурная композиция начала XX века «Амур и Психея», выполненная из мрамора. Также бесследно исчезла мраморная трехфигурная скульптура «Похищение сабинянок», сообщило ИА Nation News.

Скульптуры принадлежат Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). На время зимы они были защищены от непогоды и снега специально для этих целей сколоченным деревянным коробом.

Повреждения деревянных коробов заметил сотрудник парка. Он-то и вызвал полицию. Прибывшие на место стражи порядка установили, что один короб поврежден, другой полностью разрушен. Мраморные скульптуры, которые должны были быть под коробками, исчезли.

Пропажей объектов культурной ценности занялись в полиции. Идут необходимые следственные действия.