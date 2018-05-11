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Похититель мраморных скульптур объявился в Петербурге
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Похититель мраморных скульптур объявился в Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
В парковой зоне Зеленогорска (входит в состав Сант-Петербурга) с марта по 10 мая 2018 года пропала двухфигурная скульптурная композиция начала XX века «Амур и Психея», выполненная из мрамора. Также бесследно исчезла мраморная трехфигурная скульптура «Похищение сабинянок», сообщило ИА Nation News.
Скульптуры принадлежат Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). На время зимы они были защищены от непогоды и снега специально для этих целей сколоченным деревянным коробом.
Повреждения деревянных коробов заметил сотрудник парка. Он-то и вызвал полицию. Прибывшие на место стражи порядка установили, что один короб поврежден, другой полностью разрушен. Мраморные скульптуры, которые должны были быть под коробками, исчезли.
Пропажей объектов культурной ценности занялись в полиции. Идут необходимые следственные действия.
Полицейские задержали в Астане мужчину, который сдал в металлолом скульптуру из памятника жертвам голодомора. Сотрудники правоохранительных органов начали досудебное расследование по факту происшедшего по статьям «Кража» и «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».
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