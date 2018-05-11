«Жестокость подростков коренится в неумении жить вместе»

«Происшествия такого рода, к сожалению, стали частью реальности нашего времени. Причина в том, что люди утратили навык взаимодействия друг с другом. Их не связывают никакие культурные и моральные принципы, им нечем противостоять тому деструктивному ходу мыслей, который так или иначе присутствует в каждом человеке.

Результатом становится нарастающая враждебность по отношению к обществу, особенно среди подростков, личность которых ещё не сформировалась. В последние сто лет мы наблюдаем утрату духовных традиций, которые веками формировали менталитет нашего народа.

Современный человек не всегда понимает, почему есть запреты, а подчас и презирает закон. В частности, мы стали забывать, что существует заповедь „Не убий“, которая представляет собой не просто внешний постулат или религиозное правило, а обращена к разуму и совести человека, к его чувству долга и значит, к его благородству.

Жизнь общества в нашей стране была лишена основополагающих христианских принципов после перехода власти к большевикам. С тех пор мы видим попытку всё регулировать лишь на уровне государства. Но нельзя действовать только мерами государственного запрета, должна возрождаться нравственная основа жизни общества.

Из-за того, что этого не происходит, мы периодически наблюдаем вспышки агрессии, в том числе среди детей и подростков, психика которых наиболее восприимчива к внешним влияниям.

Влияния эти хаотичны и часто разрушительны. К примеру, уже доказано, что компьютерные игры и вообще уход в виртуальность негативно отражаются на формировании личности. Очень часто у подростков нивелируются границы дозволенности, происходит подмена понятий, они путают добро со злом, что можно, а что нельзя, ориентируясь на виртуальных персонажей.

С этим связаны и распространяющиеся, в том числе через социальные сети, суицидальные убеждения. Когда люди не понимают смысла жизни, не знают её ценности, не осознают, то лишиться её очень легко. Устранить это влияние полностью невозможно –мы не можем отказаться от благ цивилизации.

Но можно ориентировать детей, помогать им сопротивляться агрессивной среде, воспитывая в них ответственность за свою жизнь, за жизнь своих друзей, семьи, народа, страны и даже церкви. И с решением этих проблем нам всем надо поторопиться, иначе количество подобных трагичных инцидентов будет только расти».

Фото: ogkochetkov.ru.