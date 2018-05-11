1139 жителей Дона обратились к медикам из-за укусов клещей с начала года

Согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, среди укушенных — 434 ребенка в возрасте до 14 лет.

В настоящее время в регионе проводятся противоклещевые обработки территорий, в том числе пастбищ и зон отдыха. Обработано уже 5382,07 га.

Кроме того, первичной обработкой охвачено 472811 голов крупного и 731442 головы мелкого рогатого скота.