1139 жителей Дона обратились к медикам из-за укусов клещей с начала года 

Согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, среди укушенных — 434 ребенка в возрасте до 14 лет.
В настоящее время в регионе проводятся противоклещевые обработки территорий, в том числе пастбищ и зон отдыха. Обработано уже 5382,07 га.
Кроме того, первичной обработкой охвачено 472811 голов крупного и 731442 головы мелкого рогатого скота.
До 15 мая в областном управлении Роспотребнадзора работает «горячая линия» по вопросам профилактики инфекций, переносчиками которых являются клещи. Ее телефон — 8 (863) 263-66-21.