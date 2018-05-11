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1139 жителей Дона обратились к медикам из-за укусов клещей с начала года
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1139 жителей Дона обратились к медикам из-за укусов клещей с начала года 

АиФ Ростов 34 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, среди укушенных — 434 ребенка в возрасте до 14 лет.
В настоящее время в регионе проводятся противоклещевые обработки территорий, в том числе пастбищ и зон отдыха. Обработано уже 5382,07 га.
Кроме того, первичной обработкой охвачено 472811 голов крупного и 731442 головы мелкого рогатого скота.
До 15 мая в областном управлении Роспотребнадзора работает «горячая линия» по вопросам профилактики инфекций, переносчиками которых являются клещи. Ее телефон — 8 (863) 263-66-21.
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