Жена Харви Вайнштейна рассказала, что не подозревала о домогательствах мужа к актрисам, но больше всего переживает за детей

Модельер Джорджина Чапман , основатель модного бренда Marchesa, которая вышла замуж за режиссера Харви Вайнштейназа в 2007 году, в своем первом интервью после разразившегося вокруг него скандала заявила, что ничего не знала о сексуальных домогательствах мужа и даже не подозревала об этом.

В интервью журналу

Vogue

Чапман заявила, что «была ужасно наивной». «Частично я была ужасно наивной, очевидно, очень наивной. У меня бывают моменты ярости, моменты непонимания, бывают моменты отрицания. Иногда бывают моменты, когда я плачу из-за детей. Как сложится их жизнь?» — рассказала она.

Когда вокруг ее мужа разразился скандал, Чапман, по ее словам, почувствовала себя униженной и сломленной. «Я потеряла почти 5 килограмм за пять дней. Я не могла есть. Все время кружилась голова, — рассказала Джорджина. — Когда вышла первая статья, там говорилось о том, что произошло задолго до нашей встречи с Харви. Я не имела возможности поговорить с мужем, и я просто не могла принять какого-то обоснованного решения. А затем вдруг история стала расти как снежный ком, и я осознала, что это не было единичным случаем. Я поняла, как должна поступить — уехать и забрать детей».

У Чапман и Вайнштейна двое детей, пяти и семи лет. Говоря о детях, Джорджина не могла сдержать слез. «Что люди будут говорить им? Они любят своего папу. Любят его. Я просто не могу нести это в себе… Я считала, что у меня счастливый брак. Я обожала свою жизнь», — рассказала она.

Джорджина Чапман поселилась с детьми у своего давнего друга Дэвида Ойелоуо — 42-летнего британского актера, наиболее известного по роли Луи Гейнса в фильме «Дворецкий» и по роли в фильме «Линкольн». Он также известен по роли Дэнни Хантера в британском телесериале «Призраки». Дэвида Ойелоуо женат на актрисе Джессике Ойелоуо. Вначале Джорджина некоторое время жила в их доме в Лос-Анджелесе, а потом переехала в их дом в Лондоне.

Чапман отметила, что Харви Вайнштейн был прекрасным партнером: «Он был другом, человеком, которому я доверяла, он оказывал мне поддержку. Да, он большая личность, но… Я не знаю. Хотелось бы знать ответы на все вопросы. Но ответов нет».

По словам Чапман, после первых обвинений в адрес мужа она пять месяцев не выходила из дома. «Я думала: „Кто я такая, чтобы разгуливать как ни в чем не бывало, когда вокруг такое происходит?“ Рана еще не зажила. Недавно я поднималась по лестнице и вдруг почувствовала, будто у меня в легких нет воздуха», — цитирует модельера

"Но я не хочу, чтобы на меня смотрели как на жертву", — говорит она. — Я — просто женщина, попавшая в дерьмовую ситуацию, совсем не уникальную".

Гвинет Пэлтроу и В прошлом году более 20 киноактрис рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна, имевших место в прошлом. В их числе оказались Анжелина Джоли Роуз Макгоуэн . Последняя также утверждает, что продюсер изнасиловал ее в номере гостиницы. Полиции США и Великобритании ведут расследование по поводу этих обвинений.

Сам продюсер отверг обвинения в домогательствах, изнасилованиях и прочих насильственных действиях.