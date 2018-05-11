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Жена Вайнштейна назвала свой брак счастливым
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Жена Вайнштейна назвала свой брак счастливым 

BFM.RU 1 час назад
Фото: NEWS.BCM.ru
Основатель марки Marchesa, модельер Джорджина Чапман заявила, что не подозревала своего мужа — известного голливудского режиссера и продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах к другим актрисам.
Чапман рассказала об этом в интервью журналу Vogue. Когда вокруг Вайнштейна разразился скандал, Чапман, по ее словам, почувствовала себя униженной и сломленной, а также наивной, передает Русская служба ВВС.
По словам Чапман, после первых обвинений в адрес мужа она пять месяцев не выходила из дома. «Недавно я поднималась по лестнице и вдруг почувствовала, будто у меня в легких нет воздуха», — сказала модельер.
Джорджина Чапман вышла замуж за Вайнштейна в 2007 году. У них растут двое детей, пяти и семи лет. В прошлом году более 20 киноактрис рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна во время их карьеры.
В их числе оказались Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн. Полиции США и Великобритании ведут расследование по поводу этих обвинений. Вайнштейн все обвинения отрицает.
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