Жена Вайнштейна назвала свой брак счастливым

Основатель марки Marchesa, модельер Джорджина Чапман заявила, что не подозревала своего мужа — известного голливудского режиссера и продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах к другим актрисам.

Чапман рассказала об этом в интервью журналу Vogue. Когда вокруг Вайнштейна разразился скандал, Чапман, по ее словам, почувствовала себя униженной и сломленной, а также наивной, передает Русская служба ВВС.

По словам Чапман, после первых обвинений в адрес мужа она пять месяцев не выходила из дома. «Недавно я поднималась по лестнице и вдруг почувствовала, будто у меня в легких нет воздуха», — сказала модельер.

Джорджина Чапман вышла замуж за Вайнштейна в 2007 году. У них растут двое детей, пяти и семи лет. В прошлом году более 20 киноактрис рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна во время их карьеры.