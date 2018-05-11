17 методов мозгового штурма, которые способствуют креативному мышлению

Говорят, в самом начале Джоан Роулинг записывала свои идеи для книг о Гарри Поттере на бумажных салфетках. Конечно, неизвестно, правда это или нет, однако это замечательное упражнение для поиска новых и значимых идей. Представляете, как неудобно писать на салфетке? Поэтому все, что вы запишете, станет особенным. Сходите в кофейню, закажите чашку кофе и попробуйте.

2. Каждый день пишите по 10 идей

Это отличное упражнение для тренировки креативности. Каждый день записывайте на лист бумаги по 10 интересных идей. Не думайте о том, сколько времени или денег уйдет на то, чтобы воплотить их в жизнь. Даже если они нереалистичны, все равно позвольте себе пофантазировать. Вы удивитесь, когда через несколько дней вас будут переполнять новые замечательные идеи.

3. Записывайте нереалистичные идеи

Если на очередном собрании всех попросят записать лучшие идеи, а вам ничего не придет в голову, попробуйте идти от обратного. Запишите все, что «вряд ли сработает».

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Довольно забавно, но иногда такие, казалось бы, нереалистичные идеи приводят к очевидному и гениальному решению.

4. Пишите недоминирующей рукой

Этому упражнению автор обучился в колледже на лекциях по поэзии.

Чтобы подчеркнуть важность минимализма, его попросили записывать стихотворения левой рукой. Из-за этого он писал намного дольше (и неряшливее), чем обычно. Поэтому он подсознательно отказывался от лишних слов, чтобы побыстрее добраться к сути. Что у него получилось? Очень краткое, но провокационное стихотворение. Попробуйте.

5. Рисуйте свои идеи

Даже если из вас плохой художник, все равно старайтесь заменять слова на символы. Чем бы вы ни занимались, попробуйте нарисовать свою идею, а не записать ее. Слова потом найдутся сами.

6. Положитесь на свою память

Вместо того, чтобы записывать все свои мысли в блокноте, попробуйте удержать их в памяти. Если вы в итоге их не забудете, произойдет следующее:

Во-первых, вы забудете все незначительные вещи, которые не стоило запоминать, а во-вторых, вы начнете кратко и понятно формулировать свои идеи, поскольку иначе вы не сможете их запомнить. Затем запишите их на бумагу.

7. Произносите идеи вслух

Произнесите свою идею вслух. Порой тишина может работать против вас. Услышьте ее. Почувствуйте ее. Поиграйте и поработайте с ней. Это особенно полезно для писателей. Прочитайте свою работу вслух. Используйте свой голос как инструмент.

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8. Выходите на улицу с ручкой

Просто с ручкой, без блокнота. Если вам на ум придет замечательная идея, запишите ее на руке. Суть заключается в том, что когда мы носим с собой блокнот, мы порой думаем, что вынуждены записывать туда все, что приходит на ум. Однако когда у вас с собой только ручка, а лист бумаги — это ваша рука, вы будете тщательнее сортировать и отбирать мысли.

9. Проводите «штурм идей»

На больших совещаниях попробуйте иногда проводить «штурм идей». Один человек должен встать в центре зала и записывать на доске идеи, которые предлагают коллеги.

Через 15 минут обведите лучшие из них, а затем начинайте их развивать. Обсудите друг с другом, как можно воплотить эти замыслы в жизнь.

10. Читайте

Этот совет очень часто недооценивают, несмотря на его простоту. Многие пытаются мыслить творчески в вакууме. Они сидят одни в комнате и стучат карандашом по столу в ожидании осенения. Это так не работает.

Начните читать все, что связано с задачей: тематические исследования, что сделали другие люди из вашей сферы, историю проблемы, которую намереваетесь решить. Просто читайте — и ответ найдется сам.

11. Отдыхайте от гаджетов

Этот совет соблюдают очень редко, поскольку это сложное испытание. Но результаты говорят сами за себя.

В следующий раз когда будете переживать творческие муки, попробуйте выключить телефон и спрятать его в шкаф. Не открывайте ноутбук. Проведите весь день без гаджетов, и каждый раз, когда вам будет скучно, открывайте книгу или отправляйтесь на прогулку в парк. Я гарантирую, вечером к вам на ум придет множество идей.

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12. Размышляйте вслух перед аудиторией

У всех есть друг, которому мы рассказываем все. Используйте такого человека как ресурс. Если вы не можете придумать идею, пригласите его к себе домой, посадите его на диван и скажите: «Мне просто нужно подумать об этом вслух. Давай я тебе объясню, о чем думаю, а ты дашь в ответ какие-то комментарии». Вы быстро найдете ответ на волнующий вас вопрос.

13. Используйте социальные сети для фидбека

Именно для этого созданы социальные сети — для общения. Вместо того, чтобы месяцами сидеть над блокнотом в творческих муках в поисках «идеальной идеи», просто начните делиться своими мыслями в социальных сетях и посмотрите, что скажут люди. Рассказывайте о своих идеях другим и обращайте внимание на их замечания.

14. Просыпайтесь рано утром

Это довольно сложный, но очень эффективный метод.

Если каждый день вы просыпаетесь в шесть или семь утра, ставьте будильник на три или четыре утра, когда еще темно, и начинайте свой день. Считается, что в таких радикальных условиях часто приходит вдохновение.

15. Создайте что-то в совершенно другом формате

Будучи музыкантом, автор очень часто прибегает к этому упражнению: он берет то, что написал, и старается выразить это через музыку (фортепиано, песня).

Это поможет формулировать мысли кратко и узнавать о том, какие эмоции лежат в основе вашей работы. Музыка — это, в конце концов, язык.

16. Оформите идею в виде письма

Если вы не можете понять, как сказать что-то словами, попробуйте оформить свою идею в виде письма. Подумайте: как выглядит ваш адресат? Сколько ему лет? Что он хотел бы услышать? Представьте, что вы говорите только с ним. Таким образом, вам быстро на ум придут новые идеи.

17. Ключ — регулярность

Наконец, главный секрет креативного брейнсторминга — регулярность. Делайте это каждый день, несмотря ни на что, и все получится.

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