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Костромичка записала совместный трек с известным рэпером
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Костромичка записала совместный трек с известным рэпером 

k1news.ru 15 минут назад
Фото: k1news.ru
Костромичка Юлия Бойко, которая заявила о себе на проекте «Главная сцена» на телеканале «Россия 1», записала совместный трек с рэпером Гнойным, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В последнее время личность Гнойного можно отнести к объектам хайпа, вот и наша землячка благодаря совместному с ним творчеству попала на волну. Рэпер получид широкую известность после бала с Oxxxymiron.
У меня вышел новый трек с Гнойным! «Забычкуем» уже можно послушать на iTunes, — пишет Юлия на своей странице Вконтакте.
Их песня называется «Забычкуем». Она рассказывает о любви, которую давно пора забыть, но, как это часто бывает, не получается.
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