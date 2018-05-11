Костромичка записала совместный трек с известным рэпером

Костромичка Юлия Бойко, которая заявила о себе на проекте «Главная сцена» на телеканале «Россия 1», записала совместный трек с рэпером Гнойным, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

В последнее время личность Гнойного можно отнести к объектам хайпа, вот и наша землячка благодаря совместному с ним творчеству попала на волну. Рэпер получид широкую известность после бала с Oxxxymiron.

У меня вышел новый трек с Гнойным! «Забычкуем» уже можно послушать на iTunes, — пишет Юлия на своей странице Вконтакте.

Их песня называется «Забычкуем». Она рассказывает о любви, которую давно пора забыть, но, как это часто бывает, не получается.