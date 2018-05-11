Юные преображенцы почтили память воинов Победы

Разновозрастный отряд «Надежда» встал на Вахту Памяти в День Победы.

В День Победы воспитанники замечательного педагога Ефима Штейнберга из отряда «Надежда» Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский» несли традиционную Вахту Памяти. Ребята по очереди стояли в Почетном карауле — их вахта началась в десять утра и завершилась в восемь вечера. Весь день на Преображенский некрополь приходили жители и гости Преображенского района и приносили цветы к монументу и братским могилам воинов, которые погибли в Великой Отечественной войне.

Кроме того, 9 Мая отпраздновали в преображенском филиале ТЦСО «Сокольники». Там для жителей нашего района были подготовлены концерты — программа оказалась столь заразительна, что зрители с удовольствием подпевали знакомым песням. И, конечно, на концертах чествовали ветеранов — героев искренне поздравили с Победой, пожелали им крепкого здоровья и долгих лет жизни.