Куда перенесли Дворец бракосочетаний Иркутска?

Главный Дворец бракосочетаний Иркутска преподнес всем будущим молодоженам неожиданный сюрприз — двери загса закрылись на ремонт прямо перед свадебным сезоном. Как же быть тем, у кого не только летом назначены даты свадеб, но и время регистраций?

Как стало известно корреспонденту «АиФ-Иркутск» , центральный загс в связи с ремонтом переехал в не так давно освободившийся ресторанный комплекс «Нескучный сад» ( Карла Маркса , 53). В настоящий момент в здании не работают рестораны, один из залов отдан под церемонии бракосочетания.

Несомненно, у нового зала есть несколько плюсов: просторное помещение, много света за счет больших окон, вход и выход в зал по разным лестницам. Так же в зале есть огромные люстры, которые добавят света в ненастный день.

Тем не менее, те, кто уже провел регистрации в этом зале отмечают и минусы. К ним можно отнести небольшую парковку, отсутствие комнат жениха и невесты, а также определенную стесненность в зале ожидания, которая в «горячие» летние дни точно скажется на настроении молодых и гостей.

Кстати, если вы хотите провести камерную церемонию для самых близких, возможно больше вам подойдет отделение загса на ул. Киевская, 1. Уютный особняк 19 века располагает небольшим залом с лепниной и высокими окнами.