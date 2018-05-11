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Куда перенесли Дворец бракосочетаний Иркутска?
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Куда перенесли Дворец бракосочетаний Иркутска? 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Главный Дворец бракосочетаний Иркутска преподнес всем будущим молодоженам неожиданный сюрприз — двери загса закрылись на ремонт прямо перед свадебным сезоном. Как же быть тем, у кого не только летом назначены даты свадеб, но и время регистраций?
Как стало известно корреспонденту «АиФ-Иркутск», центральный загс в связи с ремонтом переехал в не так давно освободившийся ресторанный комплекс «Нескучный сад» (Карла Маркса, 53). В настоящий момент в здании не работают рестораны, один из залов отдан под церемонии бракосочетания.
Несомненно, у нового зала есть несколько плюсов: просторное помещение, много света за счет больших окон, вход и выход в зал по разным лестницам. Так же в зале есть огромные люстры, которые добавят света в ненастный день.
Тем не менее, те, кто уже провел регистрации в этом зале отмечают и минусы. К ним можно отнести небольшую парковку, отсутствие комнат жениха и невесты, а также определенную стесненность в зале ожидания, которая в «горячие» летние дни точно скажется на настроении молодых и гостей.
Кстати, если вы хотите провести камерную церемонию для самых близких, возможно больше вам подойдет отделение загса на ул. Киевская, 1. Уютный особняк 19 века располагает небольшим залом с лепниной и высокими окнами.
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