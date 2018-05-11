Зеленоградские школьники провели для ветеранов экскурсию по Музею Зеленограда

В преддверии Дня Победы в ГБУК «Музей Зеленограда» состоялась экскурсия для ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, педагогического труда района Крюково.

Это мероприятие — часть проекта «Юный экскурсовод» Совета музея Боевой Славы ГБОУ «Школа №1739» и Музея Зеленограда, реализуемого по инициативе депутата Госдумы Ирины Белых . Проект позволяет старшеклассникам познакомиться на практике с работой экскурсовода, пополнить свои знания в области истории, расширить кругозор и заложить прочный нравственный фундамент. Свою работу он начал в 2016-2017 учебном году.

Экскурсию проводили ученицы одиннадцатого класса школы №1739: Анастасия Харитонцева, Лилия Рассказова и Юлия Тихонова . Чтобы подробнее узнать об их музейной деятельности и познакомиться с проектом, я побеседовала с одной из них.

— Анастасия, сегодня вы с коллегами провели заключительную экскурсию в рамках проекта «Юный экскурсовод». Расскажи, как давно вы работаете в этом музее?

— К первой своей экскурсии мы начали готовиться еще год назад. Мы выучили материал и стали отрабатывать работу с экспонатами. Куратором на протяжении всей нашей деятельности являлась старший научный сотрудник музея Светлана Шагурина.

— Какова тема ваших выступлений?

— Мы проводим экскурсии в военном зале, посвященном боям на современной территории Зеленограда в 1941 году. В основном мы рассказываем о событиях ноября-декабря 1941 года, когда проходили самые ожесточенные схватки.

— Я знаю, что эту экскурсию как мастер-класс вы проводили и для участников межведомственного проекта «Московский экскурсовод».

— Да. Перед участниками этого проекта мы выступали 15 апреля. Для них это был очень важный опыт, ведь, смотря на нашу работу, они получали навыки практической работы с экскурсантами.

— Как обычно проходят ваши экскурсии?

— Мы условно разделили экспозицию военного зала на три части. Сначала Юля, используя макет территории между Ленинградским шоссе и Октябрьской железной дорогой, рассказывает о расстановке боевых частей. Затем я с помощью карты начинаю рассказ об оборонительных боях и контрнаступлении на нашей территории; говорим об обстановке в домах на линии фронта; знакомлю с вооружением и экипировкой советских солдат и фашистов; рассказываю о командующих на нашем направлении. После этой информации Лилия довольно подробно знакомит экскурсантов с командирами дивизий, воевавшими за нашу крюковскую землю.

— А имеет ли для вас значение возраст экскурсанта?

— Для того чтобы сделать экскурсию интересной и понятной для всех, мы долго занимались. Не так-то просто погрузить ребенка в тяжелую атмосферу войны. Однако со временем приходит опыт. Уже на протяжении года мы работаем с широким кругом лиц разных возрастов.

В этот раз девочки работали с людьми, не понаслышке знающими о страшных годах Второй Мировой. Как отмечали ветераны, мероприятие было наполнено теплотой, состраданием и любовью к истории своей Родины.

Данная экскурсия была проведена юными экскурсоводами в последний раз. В конце выступления представители Музея Зеленограда вручили им почетные грамоты за добросовестное отношение к делу. Заместитель председателя Совета ветеранов 15 микрорайона Николай Мельник передал в дар государственному музею большой баннер с изображением диорамы «Бой за Крюково». Эта диорама была подарена Советом ветеранов музею школы №1739 в год 70-летия Московской битвы. Было трогательно слушать слова благодарности и высокую оценку их экскурсии от ветеранов в адрес выпускниц.

Лилианна Ляпина, фото автора