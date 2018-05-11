16 мая главы управ районов Зеленограда проведут встречи с населением 

16 мая в 19.00 состоятся встречи глав управ районов Зеленограда с жителями.
В большинстве управ на повестку встреч будут вынесены вопросы организации летнего отдыха детей и подростков, а также досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы в районах. Эти вопросы будут обсуждены с жителями районов Крюково, Матушкино, Силино и Старое Крюково.
В Крюково дополнительно предложат обсудить вопросы озеленения территории района и содержания зеленых насаждений, а в Матушкино и Силино — подвести итоги благоустроительных весенних работ.
В районе Савелки рассмотрят состояние и работу предприятий потребительского рынка и услуг, а также — пресечение несанкционированной торговли на территории района. А участниками встречи с жителями района Силино станут специалисты Центра организации дорожного движения.
Район
Дата, время проведения встречи
Место проведения встречи
Тема встречи
Крюково
16.05.2018
19.00 Управа района Крюково
актовый зал корпус 1444
1. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период работы по месту жительства с различными категориями населения.
2. О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений
Матушкино
16.05.2018
19.00 Управа района Матушкино
актовый зал корпус 128 1. Об организации летнего отдыха детей и подростков района Матушкино.
2. Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника благоустройства)
Савелки
16.05.2018
19.00 Управа района Савелки
актовый зал корпус 311 1. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района.
2. О пресечении несанкционированной торговли на территории района
Силино
16.05.2018
19.00 Управа района Силино
актовый зал корпус 1123
1. Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника по благоустройству).
2. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период
Старое Крюково
16.05.2018
19.00 Управа района Старое Крюково
актовый зал корпус 830 1. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период.
2. Об организации летнего отдыха детей и подростков района