16 мая главы управ районов Зеленограда проведут встречи с населением

16 мая в 19.00 состоятся встречи глав управ районов Зеленограда с жителями.

В большинстве управ на повестку встреч будут вынесены вопросы организации летнего отдыха детей и подростков, а также досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы в районах. Эти вопросы будут обсуждены с жителями районов Крюково, Матушкино, Силино и Старое Крюково.

В Крюково дополнительно предложат обсудить вопросы озеленения территории района и содержания зеленых насаждений, а в Матушкино и Силино — подвести итоги благоустроительных весенних работ.

В районе Савелки рассмотрят состояние и работу предприятий потребительского рынка и услуг, а также — пресечение несанкционированной торговли на территории района. А участниками встречи с жителями района Силино станут специалисты Центра организации дорожного движения.

Район

Дата, время проведения встречи

Место проведения встречи

Тема встречи

Крюково

16.05.2018

19.00 Управа района Крюково

актовый зал корпус 1444

1. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период работы по месту жительства с различными категориями населения.

2. О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений

Матушкино

16.05.2018

19.00 Управа района Матушкино

актовый зал корпус 128 1. Об организации летнего отдыха детей и подростков района Матушкино.

2. Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника благоустройства)

Савелки

16.05.2018

19.00 Управа района Савелки

актовый зал корпус 311 1. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района.

2. О пресечении несанкционированной торговли на территории района

Силино

16.05.2018

19.00 Управа района Силино

актовый зал корпус 1123

1. Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника по благоустройству).

2. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период

Старое Крюково

16.05.2018

19.00 Управа района Старое Крюково

актовый зал корпус 830 1. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период.

2. Об организации летнего отдыха детей и подростков района