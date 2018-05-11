Один из крупнейших фестивалей креатива в маркетинге Silver Mercury начал продажу билетов

6 и 7 июня в кинотеатре «Горизонт» соберутся ведущие специалисты по рекламе, маркетингу и смежным областям, чтобы обсудить современные тенденции и особенности рынка. Среди заявленных тем — развитие фестивальной культуры в России, трансформация цифрового мира, поиск точек роста для учреждений культуры.

В этом году фестиваль Silver Mercury пройдет уже в 17-й раз. Своей миссией создатели и организаторы Silver Mercury считают помощь в развитии, вдохновении, оценке и признании профессионалов рекламы. С этой целью ежегодно сотни крупнейших агентств, рекламодателей и представителей СМИ встречаются под одной крышей, чтобы поделиться своим опытом в сфере маркетинговых коммуникаций, обсудить современные тренды и рассказать о своих успехах и наблюдениях.

Каждый год основная тема фестиваля меняется — в этот раз ею стало взаимодействие искусства и маркетинга. К подобному приему маркетологи прибегают уже достаточно давно, однако в культуре и обществе появляются все новые тренды, без учета которых сложно представить успешную рекламную кампанию. Именно поэтому участники фестиваля Silver Mercury будут говорить о том, что действительно актуально: современных технологиях, популярных мероприятиях и маркетинге впечатлений.

Выступления спикеров будут охватывать множество вопросов, связанных с миром маркетинга, его связи с искусством и роли в жизни современного общества. В первую очередь эксперты обсудят, как связаны искусство, маркетинг и пиар: как действует на нас искусство, как используются digital— и event-технологии в популяризации музеев и как история бренда становится легендой. Важное место займет дискуссия об особенностях развития фестивалей: чем отличается фестивальная политика Москвы от других мировых столиц, как благодаря ей изменился облик России и какими станут медиафестивали в ближайшем будущем. Не пройдут участники фестиваля и мимо темы блокчейна и криптовалюты — они постараются разобраться, какие тренды задает ICO и как на этом заработать (и стоит ли). Наконец, вместе с гостями специалисты попробуют ответить на вопрос, действительно ли секс продается, является ли использование сексуальных образов манипуляцией, а имитация женщинами оргазма — рекламной акцией.

С подробной программой фестиваля Silver Mercury можно ознакомиться на сайте https://www.silvermercury.ru/program.