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Калининградцев призывают назвать сквер на Ленинском проспекте в честь героев-моряков
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Калининградцев призывают назвать сквер на Ленинском проспекте в честь героев-моряков 

Вести Калининград 50 минут назад
Фото: Вести Калининград
Калининградские общественники обратились с призывом назвать будущий сквер на Ленинском проспекте в честь героев-моряков, погибших во время Великой Отечественной войны. Сейчас на сайте «Активный гражданин» проходит интернет голосование. Всего Калининградцам предложено 5 вариантов названий сквера. Новое место отдыха появится рядом с Домом культуры моряков.
Владимир Нижегородцев, председатель комитета Союза участников ВОВ и ветеранов ВМФ Калининградской области:
— Мы обращение подготовим и направим и губернатору области, и нашему новому мэру города. Если надо обратимся к общественности, опубликуем наши обращения в интернете и всё-таки добьёмся, чтобы это был сквер героев-моряков. Балтийцев. Это будет очень патриотично. Это будет в духе нашего российского города. Давайте мы будем привлекать. Своими российскими названиями.
К этой инициативе присоединятся и наша телерадиокомпания. Голосование проходит и на нашем сайте vesti-kaliningrad.ru.
Чтобы предложить этот вариант названия на сайте «Активный гражданин», необходимо в графе «Свой вариант» вписать «Сквер героев-моряков». Голосование завершится 17 мая.
При благоустройстве сквера многие технологии были использованы в Калининграде впервые: заливка цветного бетона, высаживание зрелых деревьев. Он будет передан Музею изобразительных искусств и станет частью проекта «Музейный квартал». Завершение работ планируется в мае этого года.
Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста
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