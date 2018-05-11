«Красивый Петербург» проверит качество уборки в городе

Активисты движения «Красивый Петербург» проверят качество уборки городских улиц от пыли и грязи.

На своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» общественники пишут, что на последнем заседании городского правительства председатель Комитета по благоустройству Владимир Рублевский пообещал к 8 мая очистить город от от пыли и песка, оставшегося с зимы.

«Настала пора проверить качество работы служб, ответственных за уборку в городе. В связи с этим мы запускаем большую общественную инспекцию по измерению количества пыли на городских улицах. Также в начале следующей недели совместно со средствами массовой информации планируем сделать замеры по городу, поэтому предлагайте в комментариях к этой записи адреса особо грязных улиц. Из некоторых предложенных адресов составим маршрут и проверим проблемные места», — пишет «Красивый Петербург».

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