7 незаслуженно забытых советских мультиков для малышей

Философская история о том, как важно радоваться каждому мгновению. Полезно посмотреть и детям, и родителям. Ведь как часто бывает, что в череде будней и домашних хлопот мы не чувствуем, что наступает лето, не ощущаем, как пахнут цветы. Романтический паровозик из Ромашково все время опаздывает на станцию — то отвлечется на бабочку, то на солнышко… Но именно он воодушевляет пассажиров ценить каждую минуту жизни: «Если мы пропустим цветение ландышей — потеряем весну».

Мудрая история о принятии другого таким, какой он есть. Встретились рыжая корова и зеленый лягушонок. Две абсолютные противоположности. Смелый и активный лягушонок начинает перечислять, что бы в корове он изменил: убрал хвост и рога, поменял бы цвет шкуры … Но тогда, увы, это была бы уже совсем не рыжая корова…

Когда-то в городе Зальцбурге жил маленький мальчик по имени Вольфганг Амадей Моцарт …Да-да, тот самый великий Моцарт, который уже в четыре года исполнял сложные музыкальные произведения. О детстве великого композитора, о его родителях и о волшебном совете говорящего Сверчка — этот мультфильм. Если ребенок в вашей семье музыкален, обязательно рекомендуем к просмотру!

«Сладкая сказка», режиссёр Владимир Дегтярёв

Мультфильм относится к серии познавательных: ведь он и развлекает, и рассказывает о кондитерском производстве. А еще — о дружбе и умении делиться. Маленький эгоистичный дракончик понимает с утра пораньше, что в доме нечего есть. К счастью, он попадает на день рождения к Мишке. Вместе с компанией гостей звери посещают шоколадную фабрику, где знакомятся с производством сладостей. Пробуя какао-бобы и шоколадную глазурь, дракончик постепенно доходит до мысли, почему важно делиться с близкими тем, что имеешь.

Веселый поросенок видит лишь личную выгоду от дружбы со скромным и отзывчивым слоненком. Во время дождя тот служит зонтиком, в засуху — лейкой. А вот когда погода хорошая, Слонёнок просто не нужен. Но потом Поросёнок понимает, для чего нужны друзья, и меняет свое отношение. Мультфильм хорош для обсуждения того, как строить крепкую дружбу с другими детьми.

Эта история — воплощение всех самых веселых детских фантазий. Брат и сестра сидят дома и скучают, как вдруг раздается звонок. За дверью — веселый говорящий кот под зонтом, который в мгновение ока преображает квартиру. Полоски на обоях становятся лесом, шкаф — горами до небес, пылесос — слоном, а сама квартира — необыкновенной страной…После просмотра мультика сразу же хочется поиграть вот что-то. Картина взяла первый приз на Всесоюзном кинофестивале молодых кинематографистов в Тбилиси.

Сюжет прост и понятен — то, что надо для малыша. Грустный Тигрёнок и неунывающая Обезьянка идут гулять. По дороге они встречают Крота, Слона, Бегемота, Крокодила и Черепаху, а еще — поют и пляшут. Можно подпевать героям, считать зверушек (сначала их становится все больше, а потом, когда по одному уходят домой — меньше), а потом и вовсе отправиться на прогулку самим. Кстати, с этими же героями есть еще два мультфильма: «Подарок для слона» и «Клад».