Ещё
В «Тролли 2» появятся новые тролли
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Тролли 2» появятся новые тролли 

Tlum.ru 41 минуту назад
Фото: Tlum.ru
В продолжении мультфильма «Тролли» появятся новые герои и новые актеры. Создатели пока не балуют нас деталями, но кое-что о сюжете они все-таки рассказали.
Во второй части Розочка и Цветан обнаруживают, что кроме их племени есть еще и другие. Причем очень и очень другие, и эти различия становятся причиной столкновений между троллями. Но таинственная угроза, нависшая над лесом, заставляет Розочку, Цветана и их друзей отправиться в эпичное приключение с целью объединить все племена и вместе противостоять опасности.
К касту актеров присоединился оскароносный Сэм Рокуэлл и Chance the Rapper, но кого они озвучат, пока неизвестно. Они присоединятся к Джастину Тимберлейку и Анне Кендрик, которые продолжат работу над голосами главных героев. «Тролли 2» выйдут в российский прокат 19 марта 2020-го года.
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Интересное по теме: Как устроить троллью вечеринку
Tlum.ru: последние новости
Что можно увидеть, если поставить мультфильм на паузу «Союзмультфильм» хочет получить права на бренд «Чебурашка» Новый отрывок из «Монстров на каникулах 3»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Самойлову набросились зрители68
Что стало с Мариной Влади6
У Любови Толкалиной начался страстный роман32
Выступление Самойловой появилось в сети5
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х10
Видео
03:14
Выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
03:47
Худшая группа в истории устроит шоу в России
Концерты
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение