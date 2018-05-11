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Петергофский светомузыкальный фонтан начнет дымить и зажигать огни
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Петергофский светомузыкальный фонтан начнет дымить и зажигать огни 

Собака 15 минут назад
Фото: Собака
С 10 по 17 мая Светомузыкальный фонтан на Торговой площади в Петергофе работать не будет. В это время будут проводиться работы по его усовершенствованию: фонтан дополнят новым оборудованием, после чего он сможет воссоздавать искусственное задымление и зажигать огни.
Петергофский фонтан — единственный в своем роде в России — он не только воспроизводит музыку и дополняет ее танцем воды, но и умеет «читать» лекции и проецировать изображение на воду.
Фонтаны в ГМЗ запустили 28 апреля. Теперь вход в Петергоф снова становится платным, а для посетителей также станут доступны музей «Гроты Большого каскада», дворец «Марли», музей фонтанного дела и павильон «Эрмитаж». Дворец «Монплезир» и вольеры и музей «Императорские яхты» все еще закрыты, их можно будет посетить с 26 мая.
Официальное открытие сезона фонтанов в музее-заповеднике пройдет 19 мая. В этом году праздник посвятят 100-летию музейной жизни пригородных резиденций российских императоров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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