В Курске пройдёт конкурс «Лидер XXI века»

Финал состоится 15, 16 мая 2018 года на базе ОБУ «Областной Дворец молодежи»

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области, ОБУ «Областной Дворец молодежи», областная общественная организация «Курский союз детских и пионерских организаций», региональное отделение Общероссийской, общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в целях формирования условий для самореализации талантливых лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений проводят областной конкурс лидеров детских и молодежных объединений «Лидер XXI века».

15 и 16 мая состоится финал состязаний. 15 мая в конкурсе примут участие победители заочного этапа в возрастной категории от 14 до 17 лет:

1. Анохина Яна Геннадьевна — лидер молодежного представительства «Совет старшеклассников» Беловский район;

2. Глуховцева Виктория Евгеньевна — председатель пресс-центра детской общественной организации «Росток» г. Курчатов;

3. Ишкова Дарья Владимировна — добровольческое объединение «От сердца к сердцу» Мантуровского района;

4. Кириченко Дарья Константиновна — член детского объединения «Радуга» Рыльский район;

5. Пупкова Надежда Игоревна — лидер волонтерского отряда «ДобрО» г. Рыльск;

6. Лунева София Александровна — лидер направления «Личностное развитие» РДШ МКОУ «Пригородненская СОШ» Щигровского района;

7. Малахова Злата Геннадьевна — член волонтерского отряда «Данко» Фатежский район;

8. Туманова Алина Андреевна — председатель совета отрядов детского общественного объединения «Пионер» Железногорский район;

9. Шашкова Алина Валерьевна — лидер детского общественного объединения «Надежда» Черемисиновский район;

10. Шелухина Екатерина Андреевна — лидер детской общественной организации «Школьная Демократическая республика — 5» г. Курчатов.

16 мая примут участие победители заочного этапа в возрастной категории от 18 до 30 лет:

1. Буцень Дарья Ивановна — руководитель детской пионерской организации «Эдельвейс» Глушковского района

2. Ветчинова Екатерина Николаевна — лидер клуба «Олимп» г. Курчатов

3. Дегтярева Кристина Александровна — член президиума КОМСОО «СПОРАДИК» г. Курск

6. Михайлова Галина Валентиновна — руководитель студенческого научного общества ОБПОУ „Курский педагогический колледж“ г. Курск

7. Соколова Дарья Дмитриевна — руководитель МО „Эталон“ МБУ ДО „Дворец пионеров и школьников“ г. Курск

8. Тетерева Екатерина Сергеевна — член КРОО „Культурно-просветительское общество „Возрождение“ г. Курск

9. Цуканов Григорий Игоревич — и.о. руководителя КРО ВОО „Молодая Гвардия Единой России“ г. Курск

10. Чаплыгина Анастасия Александровна — руководитель волонтерского отряда „Данко“ Фатежский район г. Курск.

По итогам конкурса будут определены победители по номинациям:

— „Руководитель детского/молодежного общественного объединения 14-17 лет“;

— „Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-17 лет“;

— „Руководитель детского общественного объединения 18-25 лет“;

— „Руководитель молодежного общественного объединения 18-25 лет“;

— „Лидер молодежного общественного объединения 18-25 лет“;

— „Руководитель детского общественного объединения 26-30 лет“;

— „Руководитель молодежного общественного объединения 26-30 лет“;

— „Лидер молодежного общественного объединения 26-30 лет“.