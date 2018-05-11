В Курске пройдёт конкурс «Лидер XXI века» 

Финал состоится 15, 16 мая 2018 года на базе ОБУ «Областной Дворец молодежи»
Комитет по делам молодежи и туризму Курской области, ОБУ «Областной Дворец молодежи», областная общественная организация «Курский союз детских и пионерских организаций», региональное отделение Общероссийской, общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в целях формирования условий для самореализации талантливых лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений проводят областной конкурс лидеров детских и молодежных объединений «Лидер XXI века».
15 и 16 мая состоится финал состязаний. 15 мая в конкурсе примут участие победители заочного этапа в возрастной категории от 14 до 17 лет:
1. Анохина Яна Геннадьевна — лидер молодежного представительства «Совет старшеклассников» Беловский район;
2. Глуховцева Виктория Евгеньевна — председатель пресс-центра детской общественной организации «Росток» г. Курчатов;
3. Ишкова Дарья Владимировна — добровольческое объединение «От сердца к сердцу» Мантуровского района;
4. Кириченко Дарья Константиновна — член детского объединения «Радуга» Рыльский район;
5. Пупкова Надежда Игоревна — лидер волонтерского отряда «ДобрО» г. Рыльск;
6. Лунева София Александровна — лидер направления «Личностное развитие» РДШ МКОУ «Пригородненская СОШ» Щигровского района;
7. Малахова Злата Геннадьевна — член волонтерского отряда «Данко» Фатежский район;
8. Туманова Алина Андреевна — председатель совета отрядов детского общественного объединения «Пионер» Железногорский район;
9. Шашкова Алина Валерьевна — лидер детского общественного объединения «Надежда» Черемисиновский район;
10. Шелухина Екатерина Андреевна — лидер детской общественной организации «Школьная Демократическая республика — 5» г. Курчатов.
16 мая примут участие победители заочного этапа в возрастной категории от 18 до 30 лет:
1. Буцень Дарья Ивановна — руководитель детской пионерской организации «Эдельвейс» Глушковского района
2. Ветчинова Екатерина Николаевна — лидер клуба «Олимп» г. Курчатов
3. Дегтярева Кристина Александровна — член президиума КОМСОО «СПОРАДИК» г. Курск
4. Елисеева Екатерина Николаевна — член правления КРОО «Культурно-просветительское общество „Возрождение“ г. Курск
5. Звягин Иван Михайлович — председатель КРОО „Культурно-просветительское общество „Возрождение“ г. Курск
6. Михайлова Галина Валентиновна — руководитель студенческого научного общества ОБПОУ „Курский педагогический колледж“ г. Курск
7. Соколова Дарья Дмитриевна — руководитель МО „Эталон“ МБУ ДО „Дворец пионеров и школьников“ г. Курск
8. Тетерева Екатерина Сергеевна — член КРОО „Культурно-просветительское общество „Возрождение“ г. Курск
9. Цуканов Григорий Игоревич — и.о. руководителя КРО ВОО „Молодая Гвардия Единой России“ г. Курск
10. Чаплыгина Анастасия Александровна — руководитель волонтерского отряда „Данко“ Фатежский район г. Курск.
По итогам конкурса будут определены победители по номинациям:
— „Руководитель детского/молодежного общественного объединения 14-17 лет“;
— „Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-17 лет“;
— „Руководитель детского общественного объединения 18-25 лет“;
— „Руководитель молодежного общественного объединения 18-25 лет“;
— „Лидер молодежного общественного объединения 18-25 лет“;
— „Руководитель детского общественного объединения 26-30 лет“;
— „Руководитель молодежного общественного объединения 26-30 лет“;
— „Лидер молодежного общественного объединения 26-30 лет“.