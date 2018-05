«Одно из самых интересных мест в России»: Как британский The Calvert Journal готовит гид и фильм о Калининграде 

«Холодная война» между Россией и Соединенным Королевством, вызванная инцидентом в Солсбери, работает в обе стороны. Английские болельщики с опаской смотрят на перспективу поездки в Россию на Чемпионат мира. Их фобии усиленно подогреваются таблоидами — The Sun, например, не так давно сообщал, что из соображений безопасности английская сборная привезёт в Россию своих поваров, а также ряд продуктов, включая бисквитное печенье, запечённые бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай. Российские издания ведут себя в аналогичном духе, нагнетая без того тревожную атмосферу и акцентируя внимание россиян на наиболее агрессивных околофутбольных аспектах.

При этом британские медиа всё же проводят работу по представлению России и её городов как хозяев Чемпионата мира по футболу 2018. Гайды и лонгриды по чемпионату и командам выпускают самые разные издания. Но такого масштабного проекта, как у The Calvert Journal, реализуемого при поддержке Coca Cola Russia, пока не наблюдалось.

Сайт, который позиционирует себя как «Гид по Новому Востоку», посвящён культуре и креативным сообществам Восточной Европы, Балкан, России и Центральной Азии. Базирующееся в Лондоне издание, одним из основателей которого значится Алексей Кудрин , постоянно сотрудничает с крупнейшими мировыми медиа вроде The Guardian и The Business Insider и является проектом фонда Calvert 22 Foundation. В разное время The Calvert Journal становился лауреатом The Webby Awards, The Drum Online Media Awards, Kuryokhin Centre и других престижных наград.