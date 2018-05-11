Музейные тайны. Какая программа ждет гостей краеведческого музея 19 мая?

Иркутский областной краеведческий музей подготовил для иркутян и гостей города интересную программу с интригующим названием «Раскрываем музейные тайны», с которой познакомит всех 19 мая во время Международной акции «Ночь музеев». В течение вечера в каждом из шести отделов будет проходить квест, призванный познакомить посетителей с историей зданий, в которых эти отделы расположены. В помощь участникам разместят информационные стенды с историческими справками.

С 17.00 до 22.00 иркутян и гостей ждут разнообразные мероприятия.

В отделе истории в рамках Года добровольца в РФ бесплатные экскурсии по экспозиции отдела будут вести гиды-волонтёры.

Здесь же пройдёт акция «Книжный обмен». Посетители могут принести свою книгу и обменять её на понравившуюся. Это может быть детская художественная литература, для взрослых, а также издания по краеведению. Книги можно принести заранее по 18 мая и приобрести билет на «Ночь музеев» по специальной цене. Полная стоимость — 50-200 рублей.

Сотрудники отдела истории проведут «Урок чистописания», на котором можно будет освоить письмо чернилами гусиными или металлическими перьями, помимо этого гостям предложат угадать старинные предметы и предположить, для чего они были предназначены.

Все желающие посмотрят диафильмы, примут участие в викторине «Домашняя библиотека 1970-1980 годы» и в «Книжном ринге».

Также в программе выступление вокально-театрального объединения «Резонанс» под руководством профессора, заслуженного работника культуры РФ, почётного работника высшего профессионального образования заведующего кафедрой музыкального образования педагогического института ИГУ Татьяны Поздняковой

Программа экспозиционного отдела «Окно в Азию» (ул. 3-го Июля, 21А) посвящена Году Японии в России. Впервые в отделе проведут японскую традиционную игру «Тосэнкё». Также посетителей ждут мастер-классы по изготовлению куклы Киогами, исполняющей желания, по написанию картины «Ветка сакуры», изготовлению веера Утива, японской каллиграфии. Все желающие поучаствуют в японской чайной церемонии, прослушают астрологический прогноз и пройдут психологический тест, посетят «Кабинет головоломок» — пройдут квест, раскрывающий историю здания отдела. Гостей вечера ожидает фотозона в японском стиле. Во дворе отдела организуют концертную программу: зрители услышат песни на японском языке, увидят танец вокально-хореографического ансамбля «Сторонушка» и показательное выступление представителей Байкальской федерации Кёндо. Стоимость билетов — 50-200 рублей.

Отдел природы (ул. Карла Маркса, 11) представит игровую программу «Птичий двор» на фоне выставки с одноимённым названием. На выставке можно будет увидеть птенцов сельскохозяйственных пород: цыплят, цесарят, индюшат, утят разных возрастов. Предполагается проведение интерактивнойя экскурсии «От яйца до курицы». Гости смогут погадать с помощью живой курицы, а также на перьях, куриных яйцах. Все желающие примут участие в мастер-классах по изготовлению тематических сувениров из крупы, бисера, перьев под руководством педагогов Дома детского творчества №1 города Иркутска. Стоимость билетов: 100-150 рублей.

В выставочном отделе «Музейная студия» (ул. Карла Маркса, 13) с 17.00 до 18.00 пройдёт мастер-класс фотографа Алексея Головщикова, с 17.00 до 21.00 — мастер-класс по художественной росписи. В течение вечера в отделе состоится квест «Чай или кофе?» Также можно будет посетить выставку «Профессия: фоторепортёр» Алексея Головщикова и сфотографироваться в фотозоне. В отделе объявлена предварительная продажа билетов: до 19 мая (до 16.00) можно приобрести билеты за 70 рублей. Полная стоимость — от 50 до 200 рублей.

В Музее В. Г. Распутина (ул. Свердлова, 20) можно будет стать участником квеста «Моя и твоя Сибирь», поиграть в литературное лото и скрэббл. Кроме того, состоятся выступления иркутской поэтессы, обладательницы Национальной премии Любови Гибадуллиной совместно с артистами театра «Сказка» Дворца детского и юношеского творчества под руководством Людмилы Альковой; учащихся и преподавателей Иркутской областной детской школы искусств. Также в программе выступление заслуженного работника культуры и искусств Иркутской области Юрия Кологреева и заслуженного работника культуры РФ Ольги Кузнецовой с музыкально-литературной композицией «Серебряного века силуэт». В отделе также предполагается фотозона: посетители смогут сфотографироваться в кабинете писателя. В Музее В. Г. Распутина объявлена предварительная продажа билетов: до 19 мая (до 16.00) билет можно приобрести по специальной цене: 100 рублей взрослые, 50 рублей — школьники, студенты и пенсионеры. Полная стоимость — от 50 до 150 рублей.

На ледоколе «Ангара» (мкр. Солнечный) можно будет увидеть фильмы, посвящённые Дню музеев и Дню балтийского флота, принять участие в экскурсиях по кораблю. Посетителей встретит научный сотрудник в морской форме, с которым можно будет сфотографироваться. В 18.00 на палубе начнётся концерт группы «Ледокол. В рамках акции с 14.00 до 14.30 пройдёт презентация экспонатов (корабельной рынды и макета ледокола), подаренных музею Балтийским заводом за вклад ледокола „Ангара“ в историю ледоколостроения страны. Стоимость билетов: 50-150 рублей.

Все желающие могут записаться на автобусные экскурсии по вечернему городу. Начало в 17.00 и 19.30 по адресу: ул. Карла Маркса, 13. Стоимость одной экскурсии 400 рублей. Запись по телефону: 33-62-30 или по почте press-iokm@yandex.ru. Цена одного билета 400 рублей. Прием заявок закончится 18 мая в 17.00.

Дополнительная информация по телефонам: отдел истории — 33-34-49, отдел природы — 34-28-32, выставочный отдел „Музейная студия“ — 20-03-68, Музей В. Г. Распутина — 25-98-25, экспозиционный отдел „Окно в Азию“ — 259-821, ледокол „Ангара“ — 35-81-48, отдел развития и работы со СМИ — 33-62-30.