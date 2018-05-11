Нижегородец Марк Эйдельштейн вышел в полуфинал конкурса «Живая классика»

Почувствовать себя героем книги: преодолеть все испытания, встретить настоящих друзей и заслужить талантом и усердием победу. Для 255 ребят со всех уголков России любимые книги стали счастливыми билетами в «Артек». В мае в легендарном детском лагере собираются победители региональных туров самого масштабного детского литературного конкурса в нашей стране «Живая классика», который осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Впереди главное событие для всех юных чтецов — 15 мая в 20:00 на главной площадке «Артека» «Арене» пройдет финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором примут участие 18 самых талантливых ребят. Посмотреть трансляцию можно онлайн на официальном канале проекта, подробная информация на сайте: https://youngreaders.ru В полуфинал вышел Марк Эйдельштейн из Нижегородской области. Он выбрал отрывок из романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». «Я участвую в конкурсе уже три года, готовлюсь к выступлениям сам, произведение тоже самостоятельно выбирал. Верил, что выступлю достойно, читал своему отряду перед выступлением отрывок. Мне ребята сказали: „У тебя должно получиться!“ — рассказывает Марк Эйдельштейн. — Настраиваться на выступление помогает музыка, в основном классическая. Но, например, в прошлом году перед выходом на сцену слушал рок, мне это помогало!»

Путь к победе начался для многих с правильного выбора произведения. По условиям конкурса, нужно выбрать книгу, которая не входит в школьную программу, выучить отрывок продолжительностью не более пяти минут и успешно выступить с ним на школьном, районном и региональном турах. По три победителя из регионов получают не только грамоты и книги, но и заветную поездку в «Артек» на специальную творческую смену.

Кира Булычёва и «Конкурс «Живая классика» является уникальной площадкой для читающих детей. Как известно, любовь к чтению рождается из собственного осознанного выбора. И очень интересно смотреть, какие книги дети выбирают для себя из того перечня, что ЛитРес предоставляет конкурсантам. Так, наиболее популярными среди подрастающего поколения оказались такие жанры, как фантастика, фэнтези и приключенческие романы. Что касается писателей-классиков, наиболее часто участники конкурса скачивали книги Джека Лондона, Жюля Верна Чарльза Диккенса », — говорит Сергей Анурьев , генеральный директор группы компаний «ЛитРес».

Встречи с известными актерами, писателями и режиссерами, выступление на Дне победы в Севастополе, тренинги по актерскому мастерству от педагогов ГИТИСа — школьников ждет насыщенная программа. Освещать жизнь в лагере будет собственный пресс-центр. Представители молодежных СМИ и просто талантливые ребята из разных регионов, которые прошли предварительный отбор, выполнив конкурсные задания, подготовят статьи о жизни в «Артеке» и снимут свои первые сюжеты. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» активно поддерживают федеральные СМИ. Главные информационные партнеры — «Эхо Москвы» , телеканал «Россия — Культура», «Известия» , «Социальный навигатор» ( МИА «Россия сегодня» ), портал «Год литературы», международное информационное агентство и радио «Sputnik»

15 мая состоится долгожданное для всех ребят событие — Всероссийский финал конкурса «Живая классика». Выступления сильнейших чтецов будут оценивать: ректор ГИТИСа Григорий Заславкий, народный артист России Андрей Соколов , актриса театра и кино Елена Захарова и другие известные деятели культуры и искусства.

Лучшие юные чтецы России получат подарки от партнеров проекта: сертификаты на скачивание своих любимых произведений в современном электронном и аудиоформате от сервиса электронных книг ЛитРес, на покупку книг от магазина «book24» издательской группы «Эксмо-АСТ», обучение английскому от онлайн-школы «Skyeng» и другие. Все участники получают сертификаты в творческий лагерь «Живая классика» в Болгарии и Сочи (http://liveccamp.ru).

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