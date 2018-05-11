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Скульптуру волка Забиваки установили в Нижнем Новгороде (ФОТО)
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Скульптуру волка Забиваки установили в Нижнем Новгороде (ФОТО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Скульптура символа предстоящего чемпионата мира по футболу — волка Забиваки — появилась в Нижнем Новгороде. Ее установили в парке 1 Мая в Канавинском районе, и теперь все желающие смогут сделать с ней фото на память.
Скульптура стоит на центральной площади парка. Горожане и гости Приволжской столицы уже с удовольствием фотографируются с ней. Как рассказали в парке, фигура создана по инициативе сотрудников, которые воплотили задумку своими силами. После завершения чемпионата мира Забивака останется в парке и будет продолжать радовать его посетителей.
Напомним, скульптура собачки вернулась на Большую Покровскую.
Фото: Надежда Кей
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