Скульптуру волка Забиваки установили в Нижнем Новгороде (ФОТО)

Скульптура символа предстоящего чемпионата мира по футболу — волка Забиваки — появилась в Нижнем Новгороде. Ее установили в парке 1 Мая в Канавинском районе, и теперь все желающие смогут сделать с ней фото на память.

Скульптура стоит на центральной площади парка. Горожане и гости Приволжской столицы уже с удовольствием фотографируются с ней. Как рассказали в парке, фигура создана по инициативе сотрудников, которые воплотили задумку своими силами. После завершения чемпионата мира Забивака останется в парке и будет продолжать радовать его посетителей.

Напомним, скульптура собачки вернулась на Большую Покровскую.

Фото: Надежда Кей