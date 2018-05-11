Сегодня в Черемушках будут ретро-танцы

11 мая с 15:00 до 17:00 ЦКИ «Меридиан» приглашает представителей старшего поколения на праздничную программу «Танго Победы!»

Гостям встречи предстоит перенестись в те времена, когда ещё не существовало дискотек и модных клубов, а их роль с успехом заменяли танцплощадки. Ретро-программа «Танго Победы!» представит популярные мелодии прошлого. В исполнении лауреатов вокальных конкурсов прозвучат знаменитые «Катюша» и «Огонёк», «Землянка», «Журавли» и другие, ставшие уже почти «народными» за всенародную к ним любовь песни военного и послевоенного времени. На танцплощадке будут звучать и песни современных авторов, которым настолько точно удалось передать атмосферу прошлых лет, что их песни практически невозможно отличить от созданных в далекие сороковые годы. В этот вечер будет исполнено множество красивых танцев: от волнительного танго до быстрого фокстрота и, конечно, вальса — танца, любимого во все времена! Кроме того, среди участников будет разыграна праздничная лотерея и пройдут традиционные конкурсы на самую красивую пару, на лучшее исполнение «Барыни», цыганочки и танцевального попурри. Также жители Черемушек смогу принять участие в конкурсах и праздничной лотерее.