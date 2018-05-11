Уикенд 12-13 мая в Воронеже: антинаркотический форум, концерт Барри Дугласа

Побывать на антинаркотическом форуме

С 11 по 13 мая в Воронеже пройдет молодежный антинаркотический форум «Вне зависимости». В программе форума — консультации, практикумы и интерактив с врачами и психологами. 11 мая эксперты встретятся за круглым столом, чтобы обсудить проблемы зависимых людей и инновации в их реабилитации и социализации. В рамках форума пройдут спортивные соревнования, сеансы арт-терапии и даже конкурсы талантов и красоту. Гостем развлекательной программы станет экс-солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов. Площадкой форума станет центр «Согдиана».

Что: антинаркотический форум «Вне зависимости»

Где: центр «Согдиана»

Когда: с 11 по 13 мая Послушать латинскую музыку

12 мая на сцене «Петровского» выступит ALEXIN 5 — воронежская группа, исполняющая горячую латинскую музыку. Они — многократные участник международных фестивалей «Усадьба Jazz», «Петроджаз», «Джазовая Провинция». В программе Musica Latina — босанова и самба, джаз и фанк, Том Джобим и Жоао Жилберту, традиционная музыка Бразилии и не только.

Что: концерт ALEXIN 5 Где: книжный клуб «Петровский»

Когда: 12 мая Послушать духовой оркестр в сквере

В рамках проекта «Лето в Кольцовском сквере» воронежцев приглашают на бесплатный концерт под открытым небом, который пройдет 12 мая в 17:00. В программе вечера выступление духового оркестра детской школы искусств №7 «Веселые ребята».

Что: концерт «Веселых ребят»

Где: Кольцовский сквер

Когда: 12 мая в 17:00 Послушать именитого музыканта Барри Дугласа

На закрытии сезона в Воронежской филармонии выступит сэр Барри Дуглас. 11 и 12 мая известный британский пианист исполнит вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром пятый фортепианный концерт Бетховена. Это не первый визит именитого музыканта в столицу Черноземья: несколько лет назад Барри Дуглас выступал на сцене филармонии с сольной программой в рамках Платоновского фестиваля искусств. И вот — новая встреча с выдающимся пианистом современности, на этот раз Дуглас предстанет в качестве солиста в знаменитом бетховенском концерте для фортепиано с оркестром № 5 («Император»).

Что: концерт Барри Дугласа

Где: Воронежская филармония

Когда: 11 мая в 19:00, 12 мая в 18:00 Научиться рисовать прибой

12 мая в рамках проекта «Я и моя семья» видеозал библиотеки имени И. С. Никитина проводит четвёртое занятие обучающего курса живописи «Русский пейзаж. Крым». Трёхчасовое занятие в форме бесплатного семинара начнётся в 15.30. Его тема — пейзаж «Прибой». На обучение приглашаются родители вместе с детьми старше 10 лет и другие участники, которых познакомят с природой Крыма, её красотами, расскажут интересные истории об этом полуострове. Также слушатели курса увидят презентацию, смогут понаблюдать за работой художника и узнать секреты написания картины. Количество человек в группе ограничено, предварительная запись обязательна.

Что: научиться рисовать прибой

Где: видеозал библиотеки им. Никитина (пл. Ленина, 2, 2 этаж, к. 204)

Когда: 12 мая в 15:30 Узнать о культуре Аннинского района

12 мая воронежцы проведут День культуры Аннинского района. В 13.00 на аллеях Центрального парка культуры и отдыха развернётся выставка декоративно-прикладного творчества, включающая мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов и глиняной игрушки, пройдут интерактивные игры. Вниманию посетителей будут представлены работы местных художников, вышивальщиц, ковроделов, резчиков по дереву, чеканщиков. А в 14.00 на сцене Зелёного театра ведущие творческие коллективы и исполнители, работающие в разных жанрах, представят концертную программу «Мы есть у тебя, Россия», которая познакомит гостей с культурными достижениями Аннинского района.

Что: День культуры Аннинского района

Где: Центральный парк культуры и отдыха

Когда: 12 мая с 13:00 Побывать на финальном матче сезона

12 мая в 14:00 на главной футбольной арене города пройдет финальный матч «Факела» в этом сезоне. Воронежская команда примет на своем поле астраханский «Волгарь». Напомним, несмотря на исход игры, судьба «Факела» уже решена — клуб досрочно вылетел из ФНЛ.

Что: игра «Факел» — «Волгарь»

Где: Центральный стадион профсоюзов

Когда: 12 мая в 14:00