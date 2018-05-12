Российский павильон занял центральное «место под солнцем» в Каннах

Одно из главных событий открытия 71-го кинофестиваля в Каннах — презентация первого англоязычного номера журнала «Искусство кино». Выходить он будет раз в год, чтобы аудитория самого главного киносмотра мира могла познакомиться с российской критикой.

Антон Долин главный редактор «Спонтанно возникшая идея. Мы решили, что „Искусство кино“, журнал, который знают и уважают во всем мире, но читают его лишь те, кто читает по-русски (хотя наш журнал очень много лет присутствует в библиотеке Конгресса и так далее и тому подобное). И мы подумали, что людям, которые интересуются русским кино, будет любопытно читать аналитику не просто рыночную, но и кинокритическую. Мы решили, что каждый год будем выбирать самые интересные материалы как посвященных мировым явлениям, так и сугубо русскому кино, переводить на английский и привозить сюда в Канны».

Национальные павильоны — стройный ряд белых шатров рядом с Дворцом фестивалей. У российского — центральное место. Он работает при поддержке ПАО «Аэрофлот» и за 11 лет превратился в один из самых больших и важных.

Екатерина Мцитуридзе глава Роскино «Мы начинали с 20 квадратных метров в самой непрестижной зоне где-то в конце Круазет, на самом отшибе. Мы присоединились, когда остальные страны уже 15 лет были здесь, и в министерстве культуры очень удивлялись, зачем России вообще павильон, это было три-четыре министра назад. Убедили, сделали, потом увеличили площадь до 50 метров, потому что не помещались мероприятия, и уже последние три года у нас 250 метров, это павильон с террасой, есть зона для пресс-конференций, зона для общения. В павильоне не идут торговые сделки, для этого у нас есть стенд».