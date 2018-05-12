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Российский павильон занял центральное «место под солнцем» в Каннах
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Российский павильон занял центральное «место под солнцем» в Каннах 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: BFM.RU
Одно из главных событий открытия 71-го кинофестиваля в Каннах — презентация первого англоязычного номера журнала «Искусство кино». Выходить он будет раз в год, чтобы аудитория самого главного киносмотра мира могла познакомиться с российской критикой.
Антон Долин главный редактор «Спонтанно возникшая идея. Мы решили, что „Искусство кино“, журнал, который знают и уважают во всем мире, но читают его лишь те, кто читает по-русски (хотя наш журнал очень много лет присутствует в библиотеке Конгресса и так далее и тому подобное). И мы подумали, что людям, которые интересуются русским кино, будет любопытно читать аналитику не просто рыночную, но и кинокритическую. Мы решили, что каждый год будем выбирать самые интересные материалы как посвященных мировым явлениям, так и сугубо русскому кино, переводить на английский и привозить сюда в Канны».
Национальные павильоны — стройный ряд белых шатров рядом с Дворцом фестивалей. У российского — центральное место. Он работает при поддержке ПАО «Аэрофлот» и за 11 лет превратился в один из самых больших и важных.
Екатерина Мцитуридзе глава Роскино «Мы начинали с 20 квадратных метров в самой непрестижной зоне где-то в конце Круазет, на самом отшибе. Мы присоединились, когда остальные страны уже 15 лет были здесь, и в министерстве культуры очень удивлялись, зачем России вообще павильон, это было три-четыре министра назад. Убедили, сделали, потом увеличили площадь до 50 метров, потому что не помещались мероприятия, и уже последние три года у нас 250 метров, это павильон с террасой, есть зона для пресс-конференций, зона для общения. В павильоне не идут торговые сделки, для этого у нас есть стенд».
В этом году свои проекты на стенд Роскино представляют компания All Media и Mosfilm. Киноконцерн презентует новый фильм «Решение о ликвидации». В центре сюжета — операция спецслужб, в результате которой был уничтожен лидер террористов Шамиль Басаев. Компания All Media привезла в Канны «Собибор» Хабенского и долгожданную экранизацию Алексея Иванова «Тобол». Новости о сделках не заставят себя ждать.
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