3 знаменитые девушки, которые ненавидят вечеринки

Мы привыкли думать, что звезды ночи напролёт проводят на светских мероприятиях и вечеринках, а вот дома категорически не появляются: сидеть у экрана телевизора с попкорном, готовить семейный ужин или просто заниматься сладким ничегонеделанием — точно не из сценарий. А вот и нет: огромное количество знаменитых девушек при первой удобной возможности буквально несутся домой и проводят тихий вечер в кругу самых близких. Главные противницы слишком насыщенной светской жизни — в нашей подборке

Блейк Лайвли

Только представьте себе: актриса ни разу в жизни не ходила в ночные клубы без какого-либо конкретного повода. «Пойду только в том случае, если там выступает моя любимая группа. А вот просто пойти, потанцевать и напиться… Нет, простите, это точно не мой вариант. Скорее предпочту остаться дома и что-нибудь приготовить мужу», — рассказывает актриса. Блейк, все правильно: от Райана Рейнольдса мы бы тоже не отходили ни на шаг Мила Кунис

Она молодая, красивая, успешная — казалось бы, живи и радуйся. Но, во-первых, Мила мать двоих детей, а во-вторых — отчаянный любитель посидеть перед экраном телевизора. «Бокальчик красного и хороший сериал — что может быть лучше?» — и действительно, что?

«Может быть, когда меня перестанут приглашать на разные проекты, и я смогу уделять время себе… Но пока вечеринки остались в прошлом», — сетует обладательница «Оскара». Впрочем, готовы поспорить: славу и обожание поклонников со всего мира она ни на какие клубы не променяет.