Бу Андерссон: «Я сделал много и слишком быстро. За это и уволили»

«Если бы я знал то, что знаю сейчас, я никогда бы не согласился на эту работу». Экс-глава крупнейшего автоконцерна РФ рассказал, как пытался работать в России и почему ничего не вышло. Бу Андерссон , экс-директор «АвтоВАЗа» , в шведском документальном фильме рассказал о работе в России, автомобилях Lada и о своей отставке, пишет Autonews. Главное из рассказала Андерсона — в материале.

ВАЗ был самым крупным и лучшим в Советском Союзе. Но сегодня никто не хочет покупать Lada, а экономика в катастрофическом состоянии. Последний рывок предприятия был связан с Бу Инге Андерссоном, оптимистом с большими планами. Но в России все происходит не так, как вы себе могли представить, — так шведский канал SVT начал фильм с Бу в главной роли.

Андерссон стал президентом АвтоВАЗа в январе 2014 года и за два года успел запустить шесть новых моделей, включая Lada Vesta и XRAY. Однако его стиль руководства не понравился «Ростеху» , в марте 2016 г. шведа отправили в отставку. Сегодня экс-глава «АвтоВАЗа» вспоминает о своей работе на автогиганте так:

— Мы запустили «Весту» вовремя и с требуемым качеством. Я думаю, многие удивились.

— Люди могут не любить меня, но я ничего не брал для себя и не злоупотреблял деньгами компании.

— Я работал в 18 городах России и нигде ничего подобного не видел (речь идет о Тольятти — ред.). Люди плачут и жалуются как дети.

— Каждый воровал, чтобы жить хорошо, и каждый думал, что правительство выручит его из беды и он не останется безработным.

— Люди думали, что я здесь продержусь три месяца и уеду домой. Мне было одиноко и холодно. Я чувствовал себя лишним.

Туалеты были грязными, краны текли, не было бумаги. Мне сказали, что это традиция «АвтоВАЗа».

— Если бы я знал, что я знаю сейчас, я никогда бы не согласился на эту работу.

— Они назвали девять причин моего увольнения. Я сделал слишком много и слишком быстро.

— Это была первая работа, с которой я ушел из-за того, что потерпел неудачу.

— Обстоятельства ухода не заставили меня думать плохо о России. С Россией все будет хорошо и без меня.

Месяц назад примерно тысяча человек работала в подвальных помещениях. Они занимались обслуживанием. Причем никто не понимал, обслуживанием чего. Однажды утром, в половине девятого, мы посетили шесть таких мастерских. Люди спали, играли в шахматы или пили чай. Часом позже ничего не изменилось, кроме того, что они закрыли дверь. Больше в этих подвалах никто не работает», — рассказал в фильме один из членов команды Андерссона Петр Линхарт , позже уволенный новым президентом АвтоВАЗа Николя Мором

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