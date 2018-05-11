На Западе Москвы прозвучали «Фанфары Победы»

У главного входа в Музей Победы собрались более 1200 юных музыкантов. Проведение грандиозной музыкальной акции стало возможным благодаря ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество». Исполняющий обязанности президента ассоциации, заслуженный деятель искусств России, советник министра культуры РФ Михаил Аркадьевич Брызгалов рассказал о том, как создавался проект, как готовились ребята к 9 мая.

— Кто вошел в состав сводного оркестра?

— Здесь собрано сейчас 30 музыкальных оркестров московских школ, детских школ искусств. Проект существует больше года. В прошлом году мы выступали на Красной площади, были в «Артеке». Сегодня, 9 мая, выступаем в Москве, в Музее Победы.

— Ребят отбирали по конкурсу? Как проходили репетиции?

— Мы к 9 мая отобрали прежде всего тех, у кого было желание. Когда бывают площадки меньше, конечно, проходит серьезный отбор — желающих слишком много. Задолго до Дня Победы ребята ежедневно репетировали — каждый оркестр на своей площадке. Для того, чтобы хорошо звучал сводный оркестр, необходимо мастерство и опыт дирижеров. Сегодня мы исполняем широко известные мелодии о войне, в том числе знаменитую песню Давида Тухманова «День Победы».

— Как проект будет развиваться дальше?

— В июне проект переедет в город Сыктывкар, где будут духовые оркестры Северо-Западного федерального округа. Осенью будем выступать в Южном федеральном округе. Это проект, который идет по всей России. Когда вот так стоят тысячи детей и играют все одновременно — это здорово. Проект молодой, но я уверен, что и для детей, и для зрителей он очень значимый — тем более в такой великий день, как сегодня.