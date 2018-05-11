Шоураннер сериала «Ведьмак» рассказала о работе над сценарием

Лорен Шмидт Хиссрич, сценарист сериала «Ведьмак» от Netflix была вынуждена отбиваться от критиков после безобидной публикации групповой фотографии состава сценаристов шоу.

После появления фотографии в Twitter и объявления состава авторов, которые будут работать над сценарием серий «Ведьмака», в комментарии набежали расисты, сексисты и прочие недовольные. Один пользователь смог собрать целое комбо, вызывающее ярость почти у любой публичной персоны в США, написав: «Как я понимаю, у нас есть люди работавшие над шоу Marvel, сериалами „Американцы“ (где они заставляют поляков играть русских) и „Сверхъестественное“. А как же другие виды шоу? К тому же я вижу двух чернокожих авторов и преимущественно молодых девушек. И всего один пожилой белый чувак (должно быть хотя бы половина таких). Многообещающе это не выглядит».

Стоит отдать должен Хиссрич, которая вместо жалоб на очевидный сексизм и расизм со стороны комментатора, решила ответить максимально корректно. Она уточнила, что никто из авторов не бывал в Нильфгаарде или Каэр Морхене, никто из них не является чародеем, а также никто из сценаристов в работе не отталкивается от своей расы, пола, цвета кожи и даже собственного опыта.

«Мы используем свои мозги и сердца. И они у нас есть. Это я вам гарантирую» — написала Хиссрич.

Также Хиссрич подробно рассказала, как происходит процесс работы над сценарием под ее руководством.

«Первым делом я приветствую авторов. Объясняю, что мы больше, чем просто команда. Мы семья. Мы основа для сотен людей, кто будет работать над сериалом и мы не просто должны рассказывать хорошие истории, мы должны быть офигенно крутыми людьми на протяжении всего пути.

Затем мы садимся за работу. Прежде чем мы собрались, для нас собрали специальное видео и набор документов, в котором было учтено все, что я хотела бы показать в первом сезоне: истории, персонажи, темы. У нас есть карты. Есть изображения. Даже специальный шрифт. Да, все авторы читали книги, но эти документы двигают наше обсуждение в течение дня. Мы работаем быстро, я уважаю расписание. У нас есть сроки и мы должны придерживаться их, чтобы все остальные могли делать свою работу, пока мы делаем свою. (телевидение — это командная работа, точка).

Затем мы начинаем обсуждение. Мы обсуждаем, обсуждаем и обсуждаем. Мы пишем все на специальных досках. Мы разбираем персонажей: кто они, чего хотят, с кем они будут добиваться своих целей. Учтите кто-то из авторов лучше остальных в построении сложного сюжета, кто-то в эмоциональных моментах. У кого-то лучше получается экшн, а кто-то лучше расписывает постельные сцены.

Потом мы разбиваем все на эпизоды. Какой сюжет или эмоциональный момент лучше подойдет для одного из восьми эпизодов, что у нас есть как лучше и неожиданнее начать сезон? Как мы хотим его закончить? Как поддерживать интерес зрителей до второго сезона? Мы приходим какому-то решению. Затем мы меняем его через час, так как придумываем что-то интереснее: какой-то момент, который выделяет персонажа или крутого монстра, который отлично подходит под этот эпизод.

Мы работаем вместе в одной комнате, но серии каждый автор пишет индивидуально. Я прошу сценаристов «присваивать» себе эпизоды: на них ответственность развить идею в полноценный сценарий. Я наблюдаю за всем процессом, но каждый автор должен быть частью проекта в целом, иначе сериал не будет работать.

Авторы пишут, мы все читаем, делаем примечания. Авторы снова пишут, мы отдаем работу продюсерам, они делают примечания. Авторы пишут опять, часто работая индивидуально со мной. Затем процесс повторяется с режиссером или актером. Для меня сценарий живой, дышащий организм. Но я не Бог. Я не определяю Порядок Вещей. На ТВ нет места эгоизму и засранцам, поэтому без остальных людей, что делают свою работу — все рухнет. Мы все работаем вместе»

«Ведьмак» от Netflix будет состоять из восьми эпизодов и появится не раньше 2020 года.