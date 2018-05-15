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Международный кельтский оркестр представит шоу тамбурмажоров на «Спасской башне»
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Международный кельтский оркестр представит шоу тамбурмажоров на «Спасской башне» 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Международный кельтский оркестр волынок и барабанов под управлением Дэвида Джонстона готовит новую программу для военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом журналистам сообщили в пресс— службе дирекции фестиваля.
"На протяжении последних лет постоянным участником Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» является Международный кельтский оркестр волынок и барабанов. В этом году… оркестр готовит новое шоу. Изюминкой выступления станет шоу тамбурмажоров", — сообщили в пресс-службе.
"Международный кельтский оркестр волынок и барабанов будет исполнять особые маршевые построения и играть традиционные кельтские мелодии. Для наших статических музыкальных произведений оркестр выстроится в виде трилистника в центре Красной площади. Во время построения наша особая группа тамбурмажоров продемонстрирует свои необыкновенные навыки владения тамбурштоком. Также оркестр исполнит традиционные мелодии: «Шотландия Храбрая» и «Черный медведь», — процитировали в пресс-службе Джонстона.
По словам руководителя оркестра, трилистник — это известный много столетий символ, согласно легенде был священным растением для друидов Ирландии, так как его листья образовывали триаду, а число три было мистическим числом как кельтской религии и мифологии, так и многих других. «Святой Патрик использовал трилистник в V веке, чтобы проиллюстрировать учение о Святой Троице, когда принес христианство в Ирландию», — отметил музыкант.
Джонстон долгое время был главным волынщиком в британской армии и инструктором по обучению волынщиков королевского полка ирландской и шотландской гвардии. В 2016 году специально для выступления на Красной площади Джонстон создал международный творческий союз музыкантов из разных стран мира, объединенных общей кельтской культурой. Как и сам руководитель оркестра, все участники — титулованные музыканты, добившиеся признания. На юбилейном Х Фестивале «Спасская башня» оркестр, насчитывающий 120 волынщиков и барабанщиков, вышел на брусчатку главной площади страны совместно с международной командой исполнителей шотландских танцев.
"Несмотря на то, что руководителя коллектива от музыкантов отделяют границы разных стран, это не мешает им готовится к выступлению. Всем участникам оркестра рассылаются ноты, видео и схему построения. Совместные репетиции состоятся только в Москве в преддверии фестиваля", — добавили в дирекции.
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