Москва онлайн покажет, как детские оркестры сражаются за право выступать у стен Кремля

12 мая в парке «Зарядье» в рамках проекта «Спасская башня детям» пройдет смотр-конкурс детских духовых оркестров Центрального федерального округа. Мастерство юных музыкантов будет оценивать профессиональное жюри. Участники, прошедшие отбор, получат возможность выступить на сцене Детского городка Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади 24-26 августа.

Смотрите выступления юных дарований 12 мая в 11:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.