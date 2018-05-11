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Москва онлайн покажет, как детские оркестры сражаются за право выступать у стен Кремля
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Москва онлайн покажет, как детские оркестры сражаются за право выступать у стен Кремля 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
12 мая в парке «Зарядье» в рамках проекта «Спасская башня детям» пройдет смотр-конкурс детских духовых оркестров Центрального федерального округа. Мастерство юных музыкантов будет оценивать профессиональное жюри. Участники, прошедшие отбор, получат возможность выступить на сцене Детского городка Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади 24-26 августа.
Смотрите выступления юных дарований 12 мая в 11:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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