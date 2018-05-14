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На «Спасской башне» выступит международный кельтский оркестр
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На «Спасской башне» выступит международный кельтский оркестр 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Международный кельтский оркестр волынок и барабанов на протяжении последних лет является постоянным участником военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
Создателем и руководителем оркестра является Дэвид Джонсон, который долгое время был главным волынщиком в британской армии и инструктором по обучению волынщиков королевского полка ирландской и шотландской гвардии. В 2016 году специально для выступления на Красной площади Джонсон создал международный творческий союз музыкантов из разных стран мира, объединенных общей кельтской культурой. Как и сам руководитель оркестра, все участники — титулованные музыканты, добившиеся признания у себя на родине и выступавшие, в том числе, перед главами своих государств.
Выступления волынщиков из оркестра Дэвида всегда очень интересны и самобытны. На юбилейном Х Фестивале «Спасская башня» оркестр, насчитывающий 120 волынщиков и барабанщиков, вышел на брусчатку главной площади страны совместно с международной командой исполнителей шотландских танцев. 2018 год не станет исключением, волынщики снова готовят сюрприз для москвичей и гостей столицы.
Изюминкой выступления станет шоу тамбурмажоров.
"Международный кельтский оркестр волынок и барабанов будет исполнять особые маршевые построения и играть традиционные кельтские мелодии. Для наших статических музыкальных произведений оркестр выстроится в виде трилистника в центре Красной площади. Во время построения наша особая группа тамбурмажоров продемонстрирует свои необыкновенные навыки владения тамбурштоком. Также, оркестр исполнит традиционные мелодии: «Шотландия Храбрая» и «Черный медведь»", — рассказал Дэвид Джонсон.
"Трилистник — это символ известный много столетий. Согласно легенде, трилистник был священным растением для друидов Ирландии, так как его листья образовывали триаду, а число три было мистическим числом в кельтской религии и мифологии, как и во многих других. Святой Патрик использовал трилистник в V веке, чтобы проиллюстрировать учение о Святой Троице, когда принес христианство в Ирландию", — отметил Джонсон.
Несмотря на то, что руководителя коллектива от музыкантов отделяют границы разных стран, это не мешает им готовится к выступлению. Всем участникам оркестра рассылаются ноты, видео и схема построения. Совместные репетиции состоятся только в Москве в преддверии Фестиваля.
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