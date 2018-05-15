Сезон концертов военных оркестров откроется в Александровском саду 19 мая

МОСКВА, 15 мая. / ТАСС /. Сезон концертов военных оркестров откроет Военный образцовый оркестр Почетного караула 19 мая в Александровском саду. О этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе дирекции фестиваля «Спасская башня».

"19 августа в Александровском саду Московского Кремля состоится первый концерт проекта «Военные оркестры в парках». Концертную программу у Итальянского грота откроет Военный образцовый оркестр Почетного караула", — сказали в пресс-службе.

В дирекции рассказали, что москвичей и гостей столицы ждут сюрпризы — мелодии прежних лет и современные аранжировки популярных музыкальных произведений. Также в этот день выступят постоянные хедлайнеры фестиваля — оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова и военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

"В течение трех месяцев в столичных садах и парках каждую субботу будет звучать духовая музыка, предваряя собой ХI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Музыка духовых оркестров будет звучать в 13 парках и скверах столицы: парке Горького, парке Победы на Поклонной горе, Сокольниках, саду Эрмитаж , Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках Красная Пресня, Кузьминки и Зарядье", — сообщили в пресс-службе.

По данным дирекции, москвичи и гости города смогут бесплатно послушать в исполнении военных коллективов известные композиции разных жанров — от классики до рок-музыки.

Закрытие цикла выступлений состоится 18 августа в Александровском саду.