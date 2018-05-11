Обзор наиболее ярких мероприятий учреждений культуры в выходные 12 — 13 мая

Музеи и выставочные залы

12 мая в музее А. С. Пушкина пройдет лекция «Как жил императорский дворец при Екатерине II?». На лекции пойдет рассказ о том, что представлял собой и как «работал» в 18 веке императорский двор. Ведет лекцию — доктор исторических наук — Игорь Курукин . Время 14:00. Участие от 100 рублей.

В Музее Моды 13 мая пройдет лекция «Модная иллюстрация в Советском союзе: окно за железным занавесом», на которой участники узнают об основных дизайнерах того времени, о стиле модных иллюстраций, о том, как запад влиял на моду в СССР и многое другое. Начало лекции в 15:00. Стоимость участия от 400 до 550 рублей. Необходима предварительная регистрация.

13 мая в Доме-музее Марины Цветаевой состоится концерт абонемента «Искусство фортепианной игры. И классика, и джаз…». В программе концерта: выступление учеников Евгения Станиславовича Гречищева — пианиста и педагога, заслуженного работника культуры. Начало концерта в 14:00. Вход свободный.

13 мая в музее-заповеднике «Коломенское» ансамбль старинной музыки «Pastime» покажет музыкальную сказку для детей «Волшебное правило, или как стать настоящим принцем». Слушатели узнают интересную средневековую легенду, получат возможность познакомиться с аутентичными музыкальными инструментами, послушают редко исполняемые произведения композиторов эпохи Средневековья и Возрождения. Начало в 14:00. Цена билета 350 рублей.

Музей-центр К. Г. Паустовского 13 мая приглашает на интерактивную квест-экскурсию для детей, во время которой посетители познакомятся с основной экспозицией музея, узнают много интересного о жизни и творчестве писателя К. Г. Паустовского и выполнят различные увлекательные задания в путеводителях. Начало в 12:00. Участие по предварительной записи по телефону: 8 (499) 172-77-91. Стоимость участия: для школьников — 100 рублей входной билет (для московских школьников при предъявлении карты «Москвёнок» — бесплатно) + 200 рублей экскурсионное обслуживание; для взрослых — 200 рублей; для пенсионеров и льготных категорий — 100 рублей.

С 1 мая по 3 июня в картинной галерее художника Александра Шилова будет проходить выставка «Это они защищали Родину!». На выставке гости познакомятся с портретами и картинами художника, раскрывающими тему подвига героев Великой Отечественной войны. Начало в 11:00. Стоимость билета 200 рублей, льготный — 80 рублей.

Парки культуры и отдыха

В парке «Зарядье» 12 мая в 10:00 начнется II Смотр-конкурс детских духовых оркестров ЦФО РФ «Спасская башня детям». Участие бесплатное.

В саду им. Баумана 12 мая пройдет открытое занятие по йоге. Начало в 16:30. Необходима регистрация: 8 (499) 381-13-88.

12 мая в парке «Сокольники» состоится X Молодежный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва». Гостей пригласят научиться рисовать граффити, а также освоить навыки хождения по нейлоновым стропам — слэклайну, а также художественные и спортивные мастер-классы, соревнования по скейтбордингу, а также стрит-арт-шоу, во время которого художники-граффитисты создадут необычные картины за 10 минут. Старт фестиваля в 14:00. Вход свободный.

13 мая в парке «Музеон» открывается «Летняя школа». Это ежегодный образовательный лагерь, где все участники обмениваются опытом, проводят исследования и создают новые проекты. В программе: лекции, дискуссии, мастерские и кинопоказы. Начало в 10:00. На все мероприятия необходима предварительная регистрация.

13 мая в Парке Горького на Большом массовом поле пройдет лекция «Как делать бодрый образовательный проект» от команды MOST Creative Camp. На лекции пойдет обсуждение о том, как научиться по-другому смотреть на привычные вещи и генерировать гениальные идеи. Начало в 18:00. Участие по предварительной регистрации.

В саду «Эрмитаж» 13 мая пройдет День Иерусалима. Гостей мероприятия ждет неповторимая атмосфера Иерусалима с его историей, традициями, музыкой и, конечно, кухней. Помимо выступлений в течение всего дня, гостей ожидают тематические мастер-классы и лекции, ярмарка, спортивные и настольные игры, а также большой и разнообразный фудкорт. Начало в 12:00. Вход свободный. Для участия в лекциях и мастер-классах необходима регистрация.

12 и 13 мая в парке «Сокольники» пройдет «Фестиваль сказок» Fairytalesfest. Он посвящен театральному воплощению детских сказочных произведений литературы. Начало: 12 мая в 12:30 и 13 мая в 14:00. Вход бесплатный.

Библиотеки и культурные центры

12 мая 2018 в библиотеке Культурного центра «ЗИЛ» начнется курс «Русский язык: пишем грамотные тексты. Интенсив». На занятиях курса можно будет разобраться с современной языковой нормой. На курсе пойдет обсуждение разных типов текстов, а также отдельное занятие будет посвящено интернет-текстам. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей.

Кинотеатры

К 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне сеть кинотеатров Москино подготовила программу «Война и жизнь». Она состоит из трех тематических блоков: «Женщины», «Дети» и «Жизнь». Вход бесплатный, в порядке живой очереди. Подробнее о программе мероприятий и со списком кинотеатров можно ознакомиться по ссылке http://mos-kino.ru.

Сеть кинотеатров Москино представляет в своей майской программе «Театр в кино» такие фильмы, как:

«Metropolitan Opera: Семирамида», на итальянском языке с русскими субтитрами, Салют, 12 мая, 15:00 «Classic Spring: Веер леди Уиндермир», на английском языке с русскими субтитрами, Звезда, 12 мая, 16:00 «National Theatre: Гамлет: Камбербэтч», на английском языке с русскими субтитрами, Юность, 12 мая, 15:00 «The Met: Тоска», на итальянском языке с русскими субтитрами, Юность, 13 мая, 16:00 «Metropolitan Opera: Так поступают все женщины», на итальянском языке с русскими субтитрами, Салют, 13 мая, 15:00 Стоимость от 600 до 1000 рублей. Билеты можно приобрести по ссылке: http://mos-kino.ru/.

13 мая сеть кинотеатров Москино представляет показы сборника мультфильмов «Союзмульткино» про Простоквашино и его жителей. Мультфильмы можно будет посмотреть в кинотеатре «Вымпел», «Искра», «Молодежный», «Тула». Начало в 11:00. Стоимость от 150 до 170 рублей. Билеты по ссылке: http://mos-kino.ru/.