В Самаре детям подарили чучело крокодила 

В пятницу, 11 мая, самарские таможенники в торжественной обстановке передали чучело крокодила детскому эколого-биологическому центру.
Рептилию пытался ввезти в Самару один из пассажиров аэропорта Курумоч. Мужчина прилетел из Стамбула.
Чучело крокодила длиной около 80 см обнаружили, когда просветили багаж. У владельца чемодана не оказалось документов на рептилию.
По решению суда чучело стало собственностью Российской Федерации.
А таможенники решили передать крокодила детскому центру.
Это не первый опыт сотрудничества таможни с общественными организациями.
— Мы уже несколько раз передавали вещи, конфискованные по решению суда, в детские дома и дома ветеранов. Это костюмы, куртки, меховые шапки, — пояснил начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Самарской таможни Виталий Кравченко.