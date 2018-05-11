В Самаре детям подарили чучело крокодила

В пятницу, 11 мая, самарские таможенники в торжественной обстановке передали чучело крокодила детскому эколого-биологическому центру.

Рептилию пытался ввезти в Самару один из пассажиров аэропорта Курумоч. Мужчина прилетел из Стамбула.

Чучело крокодила длиной около 80 см обнаружили, когда просветили багаж. У владельца чемодана не оказалось документов на рептилию.

По решению суда чучело стало собственностью Российской Федерации.

А таможенники решили передать крокодила детскому центру.

Это не первый опыт сотрудничества таможни с общественными организациями.