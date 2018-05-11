Омичи могут пожаловаться на небезопасные детские площадки

Омичи могут пожаловаться в Госжилинспекцию на небезопасные детские площадки по телефону «горячей линии» 79-08-65. Об этом сообщается на официальной странице Государственной жилищной инспекции Омской области.

До 15 мая 2018 года проводится горячая линия, в ходе которой специалисты будут фиксировать обращения жителей по фактам ненадлежащего состояния детских игровых площадок, расположенных на придомовых территориях многоквартирных домов. Граждане смогут сообщить о неудовлетворительном техническом состоянии детских игровых и спортивных площадок, а также о конструкциях, представляющих угрозу жизни и здоровью детей. По всем принятым обращениям Госжилинспекция Омской области проведет проверки с привлечением представителей СМИ.

Звонки принимаются пн. — чт. с 9-00 до 12-00, с 14-00 до 17-00, птн. с 9-00 до 12-00, с 14-00 до 15-30.