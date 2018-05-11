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Омичи могут пожаловаться на небезопасные детские площадки
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Омичи могут пожаловаться на небезопасные детские площадки 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Омичи могут пожаловаться в Госжилинспекцию на небезопасные детские площадки по телефону «горячей линии» 79-08-65. Об этом сообщается на официальной странице Государственной жилищной инспекции Омской области.
До 15 мая 2018 года проводится горячая линия, в ходе которой специалисты будут фиксировать обращения жителей по фактам ненадлежащего состояния детских игровых площадок, расположенных на придомовых территориях многоквартирных домов. Граждане смогут сообщить о неудовлетворительном техническом состоянии детских игровых и спортивных площадок, а также о конструкциях, представляющих угрозу жизни и здоровью детей. По всем принятым обращениям Госжилинспекция Омской области проведет проверки с привлечением представителей СМИ.
Звонки принимаются пн. — чт. с 9-00 до 12-00, с 14-00 до 17-00, птн. с 9-00 до 12-00, с 14-00 до 15-30.
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