В честь Дня Победы в Богородском прошли народные гулянья

В Синичкином сквере состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

Порядка восьмиста жителей района Богородское пришли 8 мая в Синичкин сквер, чтобы отпраздновать наступающий День Победы. Здесь управа района организовала для москвичей праздничное мероприятие. По всему скверу работали творческие мастерские и игровые зоны. Дети мастерили открытки и сувениры, прыгали через резинку и прыгалки, сбивали кегли на футбольной площадке, посещали уголок аквагрима. Особым спросом пользовались у ребят надувные горки. Стоит отметить, что волонтерами на всех этих площадках работали представители Детского молодежного актива «Богородская юность». Они раздавали цветы и георгиевские ленточки и помогали специалистам на многих площадках праздника.

Главное действие развернулось на сцене. Здесь выступали лучшие коллективы и солисты не только района Богородское, но и из других столичных районов.

«Желаю, чтобы никогда не было войны, спасибо нашим дедам, прадедам, бабушкам, прабабушкам, что завоевали нашу Победу», — поделилась своими мыслями в перерывах между номерами юная звездочка из Медведкова Софья Оршуляк. Все ее песни зрители провожали овациями, и артистка по праву стала звездочкой концерта.

Блистали на концерте и богородские исполнители. Петр Аниканов и юные артисты исполняли песни о войне и другие композиции, ставшие популярными в прошлом веке. Особенно много талантов было из школы №1797 «Богородская». Так во время исполнения некогда популярной песни Василия Морозова «Первым делом самолеты» в пляс пустились москвичи старшего поколения. Причем, каждый мог в этот день выступить и поздравить москвичей с праздником. Так Диана Пучкова попросила ведущего предоставить ей микрофон и прочитала стихотворение о войне, а вот 90-летняя жительница района Богородская Диана Покрова пришла на праздник слишком поздно, когда концертная программа подошла к концу и в небо полетели десятки воздушных шаров.

«Я смотрела репортаж о назначениях в правительстве и пока собралась, концерт уже закончился, — сокрушалась Диана Павловна. — А так хотелось спеть несколько песен!».

Впрочем, Диана Покрова не стала долго грустить. Ветеран войны и труженик тыла пообещала в следующем году прийти на праздник и исполнить свои любимые песни.

Вот так богородские ветераны уверенно смотрят в будущее!

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Фото Дмитрия Калмыкова