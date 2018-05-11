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Ансамбль ветеранов «Вдохновение» даст концерт на Куусинена
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Ансамбль ветеранов «Вдохновение» даст концерт на Куусинена 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В библиотеке № 43 на Куусинена (Культурный центр им. Драгунского) в рамках празднования Дня Победы состоится концертная программа. Как сообщила директор КЦ Татьяна Денисова, мероприятие состоится в субботу, 12 мая.
— На сцену выйдут поэты, авторы-исполнители собственных песен и ансамбль ветеранов хорового пения района Хорошевский «Вдохновение», — рассказывает Денисова.
Вход свободный для всех желающих. Возрастных ограничений нет.
Начало в 14.00. Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2. (то)
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