Ансамбль ветеранов «Вдохновение» даст концерт на Куусинена

В библиотеке № 43 на Куусинена (Культурный центр им. Драгунского) в рамках празднования Дня Победы состоится концертная программа. Как сообщила директор КЦ Татьяна Денисова , мероприятие состоится в субботу, 12 мая.

— На сцену выйдут поэты, авторы-исполнители собственных песен и ансамбль ветеранов хорового пения района Хорошевский «Вдохновение», — рассказывает Денисова.

Вход свободный для всех желающих. Возрастных ограничений нет.

Начало в 14.00. Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2. (то)