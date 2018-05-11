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Фестиваль «Абинская ривьера» стартует 11 мая вечером в станице Шапсугская
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Фестиваль «Абинская ривьера» стартует 11 мая вечером в станице Шапсугская 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
На поляне Вековых дубов пройдут демонстрационные полеты сверхлегкой авиации, полеты тепловых аэростатов, ночное лазерное шоу, мастер-классы по авиамоделированию и другие мероприятия.
11 мая вечером гостям покажут свечение «танцующих» шаров и фейерверк.
Самая насыщенная программа ждет участников 12 мая, в «Улетную субботу». Днем пройдет битва ди-джеев, а вечером клубная дискотека и живое инструментальное шоу. Закроет фиесту ночное световое шоу тепловых аэростатов.
В последний день, 13 мая, откроется музыкальный фестиваль «Загородный БИТ». Посетителей ждут зажигательные выступления и битва кавер бэндов.
Детям до 12 лет вход свободный. Всем остальным билет обойдется в 350 рублей. Прокатиться на воздушном шаре можно за отдельную плату.
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