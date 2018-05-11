В УМВД России по г. Севастополю определились победители регионального этапа всероссийского конкурса «Полицейский дядя Стёпа»

Конкурс детского творчества проведен при активной поддержке Общественного совета при УМВД России по г. Севастополю и посвящен 300-летию полиции Российской Федерации. В нем приняли участие дети от 6 до 14 лет.

Ребята должны были изготовить поделки, посвящённые сотрудникам правопорядка от времен Российской империи и до наших дней.

Работы, предоставленные на конкурс, выполнены в разной технике. Ребята выжигали, плели из бисера, делали аппликации, а кто-то слепил дядю Стёпу из пластилина или глины.

Детские работы не оставили равнодушными никого из членов жюри. В ходе голосования определились трое финалистов: первое место заняла 11-летняя Екатерина Бабкина, второе место — 7-летний Михаил Кудрин, третье место присвоили подшефным сотрудников ЭКЦ УМВД — коллективу ребят из «Социального приюта для детей».