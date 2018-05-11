Мировые эксперты высоко оценили Кубанское вино

Кубанская винодельня «Кубань‐Вино» завоевала бронзовую медаль на престижном винном конкурсе International Wine Challenge 2018 в Лондоне (Великобритания). Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости» со ссылкой на пресс‐службу администрации Краснодарского края.

Мировые эксперты высоко оценили сухое красное «Шато Тамань Резерв. Красностоп» 2016. Также им понравились вина географического наименования «Шато Тамань Резерв. Шардоне» 2016 и «Аристов. Пино Блан» 2017. За них производители получили почетные дипломы.

International Wine Challenge впервые прошел в 1984 году и с тех пор проводится ежегодно. Внешний вид, запах и вкус конкурсных напитков оценивают дегустаторы с мировым именем. Образцы пробуют как минимум дважды, а вина, претендующие на Champion Trophy, дегустируют восемь раз.

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