Ещё
Мировые эксперты высоко оценили Кубанское вино
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мировые эксперты высоко оценили Кубанское вино 

360tv.ru 1 час назад
Кубанская винодельня «Кубань‐Вино» завоевала бронзовую медаль на престижном винном конкурсе International Wine Challenge 2018 в Лондоне (Великобритания). Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости» со ссылкой на пресс‐службу администрации Краснодарского края.
Мировые эксперты высоко оценили сухое красное «Шато Тамань Резерв. Красностоп» 2016. Также им понравились вина географического наименования «Шато Тамань Резерв. Шардоне» 2016 и «Аристов. Пино Блан» 2017. За них производители получили почетные дипломы.
International Wine Challenge впервые прошел в 1984 году и с тех пор проводится ежегодно. Внешний вид, запах и вкус конкурсных напитков оценивают дегустаторы с мировым именем. Образцы пробуют как минимум дважды, а вина, претендующие на Champion Trophy, дегустируют восемь раз.
Актер Бенедикт Камбербэтч рассказал, что не испытывает потребности в бокале с алкоголем. Он готов променять сумасшедшие вечеринки на жизнь трезвенника.
360tv.ru: последние новости
Похититель мраморных скульптур объявился в Петербурге Горожане поразились стоимости мороженого в День Победы во Владивостоке Мексиканец выкупил орден Красной Звезды, чтобы отдать его владельцу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах16
На Самойлову набросились зрители82
Провальное выступление Самойловой появилось в сети47
Очевидные ляпы в голливудских фильмах1
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле2
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение