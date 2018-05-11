Пять оренбургских семей в финале Всероссийского конкурса «Семья года»

Пять оренбургских семей стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

Призерами в номинации «Золотая семья России» признана семья Кузеновых из Оренбурга. Прокоповы из Илекского района победили в номинации «Хранители традиций». А Макановы из Адамовского района стали лауреатами номинации «Молодая семья», также Михайловы и Деревяшкины из Бугурусланского и Бузулукского районов вышли в финал Всероссийского этапа.

Отборы при этом проходили в заочной форме по материалам муниципальных образований области. Награждение победителей пройдет уже 17 мая во время заключительной церемонии областного конкурса «Лучшая многодетная семья».

Всероссийский конкурс «Семья года», организаторами которого являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводится с 2016 года. Тогда во всероссийский этап вышли две оренбургские семь — из Оренбурга и Гая. В 2017 году победа во II Всероссийском конкурсе «Семья года» присуждена семье из Илекского района в номинации «Сельская семья».