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Радио «КП-Самара» уже год
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Радио «КП-Самара» уже год 

Волга Ньюс 1 час назад
За год в стенах студии побывали музыкант Борис Грим, режиссер и киноактер Валерий Гришко, руководитель поисково-спасательной службы региона Олег Моцарь, врио министра образования губернии Владимир Пылев, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, экс-губернатор Самарской области Константин Титов.
В радиоэфире пел посол ЧМ 2018 Сергей Войтенко. Свое мнение высказывали спортивный предсказатель «КП» лис Ричард и звезда цирковых подмостков капуцин Том. Предсказания слушателям радио комсомолки раздавал робот Деревяка.
"Год — очень короткий срок. Но я уверен, что мы уже встали на ноги. Наш эфир стал богаче. Взросление — период не самый простой, но зато самый интересный. Особенно, когда эфир готовит такая замечательная команда. Так что поздравляю нас с тем, что мы есть, и радиослушателей. Без них вся наша работа не имеет смысла, — сказал заместитель редактора по радиовещанию «КП-Самара» Антон Черепок.
С первым днем рождения радиостанцию «КП-Самара» поздравил и глава региона Дмитрий Азаров:
"Я хотел бы поздравить всех радиослушателей и, конечно, весь коллектив творческий и технический радио «КП-Самара» с годовщиной вещания в Самаре. Тот интерес, который на протяжении десятилетий читатели проявляют к газете «Комсомольская правда», а сегодня и к интернет-версии, конечно же, создает все предпосылки для очень уважительного и внимательного отношения людей и к радио «КП-Самара». Вещание идет по темам, с которыми люди сталкиваются каждый день. И это делает радио близким, понятным".
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