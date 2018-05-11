Радио «КП-Самара» уже год

В радиоэфире пел посол ЧМ 2018 Сергей Войтенко . Свое мнение высказывали спортивный предсказатель «КП» лис Ричард и звезда цирковых подмостков капуцин Том. Предсказания слушателям радио комсомолки раздавал робот Деревяка.

"Год — очень короткий срок. Но я уверен, что мы уже встали на ноги. Наш эфир стал богаче. Взросление — период не самый простой, но зато самый интересный. Особенно, когда эфир готовит такая замечательная команда. Так что поздравляю нас с тем, что мы есть, и радиослушателей. Без них вся наша работа не имеет смысла, — сказал заместитель редактора по радиовещанию «КП-Самара» Антон Черепок.

С первым днем рождения радиостанцию «КП-Самара» поздравил и глава региона Дмитрий Азаров