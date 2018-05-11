За что убили сценариста «Золотой мины» Артура Макарова

Артур Макаров написал более 2-х десятков сценариев для многих впоследствии ставших популярными фильмов. В том числе он являлся одним из авторов остросюжетного детектива «Золотая мина». Однако в начале 1990-х он несколько отдалился от творчества. Именно тогда Макарова и убили.

Ненастоящие отчество и фамилия

Артур Сергеевич Макаров родился в 1931 году в Москве. На самом деле отчество мальчику дал его приемный отец известный режиссер Сергей Герасимов . У жены Герасимова Тамары Макаровой была родная сестра Людмила. Людмила была замужем за Адольфом Цивилько. Именно они и являлись родными родителями Артура. Однако супругов Цивилько закрутило в мясорубку сталинских репрессий, поэтому Герасимов и Макарова взяли Артура к себе. Да и фамилию сыну врагов народа пришлось позаимствовать у матери, которая в девичестве была Макаровой.

Однако как бы все это ни было печально, возможно, именно профессия приемного отца оказала определенное влияние на выбор жизненного пути самого Артура. Он мечтал поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии, но его не взяли. Позже он закончил Литературный вуз в Ленинграде.

Разгром «Нового мира»

Макаров начал писать прозу. В 1966 году выходит в свет его первый рассказ «Дома» в журнале «Новый мир». Но писателю не повезло. Как раз в это самое время начался разгром «Нового мира». Наряду с Солженицыным и многими другими известными писателями Артур Макаров попадал в опалу. Новые книги под его авторством увидят свет лишь в 1980-х годах.

Однако Макаров продолжал писать. И не только рассказы и повести, но и сценарии для кинофильмов. В его арсенале «Новые приключения неуловимых», «Один шанс из тысячи», «Приезжая», «Золотая мина», «Колье Шарлотты» и множество других картин. Кроме того Артур Сергеевич принимал участие в съемках «Калины красной». Василий Шукшин был его другом и предложил Макарову сыграть роль одного из воров шайки.

Новая старая любовь

В свое время Артур женился. Его избранницей стала девушка по имени Людмила. На тот момент он уже был знаком с популярной актрисой Жанной Прохоренко , к которой также питал романтические чувства, но выбрал все-таки не ее. Около 3-х десятков лет Макаровы жили очень уединенно, в сельской местности. Там Артур Сергеевич полюбил охоту. Именно охотничье снаряжение через какое-то время превратиться в орудие преступления.

Казалось, он навсегда позабыл о Жанне. Но однажды они снова встретились. Наверное, прежние чувства вспыхнули в них обоих с новой силой. И хоть с законной супругой Макаров разводиться не стал, он переехал к Прохоренко. Именно в ее квартире и найдут его труп.

Нож в сердце

3 октября 1995 года в квартиру позвонил водитель Макарова. Но сценарист дверь ему не открыл. Заподозрив неладное, шофер бросился к дочери его гражданской супруги. Самой Прохоренко в тот день не было в городе. Когда визитеры зашли в помещение, перед их глазами предстала страшная картина. Макаров лежал на полу, а из его груди торчал большой охотничий нож, нож из его собственного арсенала.

Главной версией следствия о мотивах убийства стало то обстоятельство, что в начале 1990-х годов Артур Сергеевич занялся предпринимательской деятельностью, и эта расправа могла быть ничем иным, как обычным для того времени устранением конкурента.

Однако какой бы правильной ни оказалась догадка сыщиков преступников, совершивших убийство Артура Макарова, до сих пор не нашли.