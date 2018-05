Первые зрители «Хана Соло» назвали фильм «бомбой»

Вчера в Голливуде состоялся премьерный показ «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории», после которого многие пользователи незамедлительно поделились своими впечатлениями о нём. Если коротко: зрители остались в восторге от картины Рона Ховарда и отметили её задорный дух, но некоторые пожаловались на сбитый темп повествования — ко второму акту фильм резко набирает обороты. Кстати, к Олдену Эренрайку в роли Хана Соло у них претензий нет.

SOLO was SO much better than I was expecting! It balanced fan service w/ meaningful storytelling, and it’s an absolute blast. Full of Easter eggs & deep cut references. The cast oozed charisma, especially Donald Glover as Lando & Phoebe Waller-Bridge as L3-37. #HanSolo #StarWars pic.twitter.com/xzXNWleU15

— Dan Casey (@DanCasey) 11 мая 2018 г.

«Соло» получился намного лучше, чем я себе представлял. В нём хорошо сочетаются фансервис и выразительное повествование — это взрывная смесь. А ещё там есть куча пасхалок и глубоких отсылок. Каст получился очень харизматичным, в особенности Дональд Гловер в роли Ландо и Фиби Уоллер-Бридж в роли L3-37.

Another thing about 'Solo: A Star Wars Story' that really stood out are the action set pieces. They were GREAT and so well choreographed.

Also thought Alden Ehrenreich was perfectly cast as Han Solo. Trust me entire cast was fantastic. Can't wait to see it again. pic.twitter.com/Sh5IC8qnSF

— Steven Weintraub (@colliderfrosty) 11 мая 2018 г.

В «Соло» очень выделяются экшен-сцены. Они великолепны и хорошо поставлены. А ещё Эренрайк идеально подошёл для роли Хана Соло. Не могу дождаться, когда посмотрю фильм ещё раз.

I figured if @DisneyStudios was willing to show 'Solo: A Star Wars Story' a few weeks before release it must be good and it absolutely is. Film is a blast and a welcome addition to the Star Wars universe. @RealRonHoward you did a great job. Congrats. pic.twitter.com/1pkWH2y6qE

— Steven Weintraub (@colliderfrosty) 11 мая 2018 г.

Мне показалось, что «Соло» будет хороший, если Disney решила показать фильм за несколько недель до премьеры. Так и есть. Фильм — бомба и приятное дополнение ко вселенной «Звёздных войн». Рон Ховард, ты проделал хорошую работу. Мои поздравления.

#SoloAStarWarsStory is reaaaaalllly good. Fun as hell. It’s a straight intergalactic heist movie, kind of refreshing to see a Star Wars movie w/o a Death Star or the rebellion’s fate at stake. Alden Ehrenreich is super impressive as Han, but L3 might be my favorite new character.

— Kevin Polowy (@djkevlar) 11 мая 2018 г.

«Хан Соло» очень хороший. Чертовски весёлый. Это шикарный межгалактический фильм-ограбление. Без «Звезды Смерти» и судьбы восстания получилось очень освежающе. Олден Эренрайк впечатляет в роли Хана, а L3 может стать моим новым любимым персонажем.

Solo: A Star Wars Story is more of what I loved about Rogue One. Most real looking film in the franchise, and the best blaster actions scenes and vehicle chases. #SoloAStarWarsStory

— Rob Keyes (@rob_keyes) 11 мая 2018 г.

«Соло» получился лучше, чем «Изгой-Один». Один из самых стильных фильмов во франшизе с лучшими боевыми сценами с бластерами и погонями на транспорте.

Solo: A Star Wars Story is… fine. It's slow to find its footing, but picks up in the second act, and it's definitely fun. Has the occasional prequel problem answering questions I didn't need answers to, but also some fun references. Overall I liked it, didn't love it pic.twitter.com/dV02yRYueA

— Eric Eisenberg (@eeisenberg) 11 мая 2018 г.

«Хан Соло»… ничего так. Поначалу он довольно тягуч, но ко второму акту набирает обороты. У него есть и присущая приквелам проблема: фильм отвечает на вопросы, на которые мне просто не нужны ответы. Но есть и прикольные отсылки. В целом мне понравилась картина, но я не в восторге.

В России «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» выходит 24 мая.