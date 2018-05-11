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В Воронеже профессорский дом-памятник реконструируют за 100 млн рублей
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В Воронеже профессорский дом-памятник реконструируют за 100 млн рублей 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Работы на улице Тимирязева — под особым контролем регионального Фонда капремонта.
Профессорскому дому-памятнику на улице Тимирязева вернут первоначальный облик. Там началась реставрация. Работы — под особым контролем регионального Фонда капремонта. За 1,5 года там должны полностью отремонтировать фасад, заменить кровлю, а также привести в порядок системы электроснабжения, вентиляции и отопления. На всё это потратят около 100 млн рублей.
Профессорский корпус был построен в начале ХХ века, как часть архитектурного комплекса СХИ. В доме жили известные учёные, преподаватели и деятели искусства. В частности, художник Василий Криворучко. Фасад в стиле барокко не знал капитального ремонта с послевоенных лет, когда в доме пришлось восстанавливать одно крыло, разрушенное при бомбёжках. Жильцы регулярно жаловались на состояние памятника и даже судились с городской администрацией. В итоге дом начали ремонтировать в рамках краткосрочного регионального плана капитального ремонта. Всего в него вошло 851 здание. Завершить работы должны к осени 2019 года. — Проектно-сметная документация обязательно согласовывается с государственным органом, который осуществляет функции по охране культурного наследия. И самое пристальное внимание, естественно, уделяется именно восстановлению исторической целостности облика здания, — сообщил начальник отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Василий Смольянов.
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