В Воронеже профессорский дом-памятник реконструируют за 100 млн рублей

Работы на улице Тимирязева — под особым контролем регионального Фонда капремонта.

Профессорскому дому-памятнику на улице Тимирязева вернут первоначальный облик. Там началась реставрация. Работы — под особым контролем регионального Фонда капремонта. За 1,5 года там должны полностью отремонтировать фасад, заменить кровлю, а также привести в порядок системы электроснабжения, вентиляции и отопления. На всё это потратят около 100 млн рублей.

Профессорский корпус был построен в начале ХХ века, как часть архитектурного комплекса СХИ. В доме жили известные учёные, преподаватели и деятели искусства. В частности, художник Василий Криворучко. Фасад в стиле барокко не знал капитального ремонта с послевоенных лет, когда в доме пришлось восстанавливать одно крыло, разрушенное при бомбёжках. Жильцы регулярно жаловались на состояние памятника и даже судились с городской администрацией. В итоге дом начали ремонтировать в рамках краткосрочного регионального плана капитального ремонта. Всего в него вошло 851 здание. Завершить работы должны к осени 2019 года. — Проектно-сметная документация обязательно согласовывается с государственным органом, который осуществляет функции по охране культурного наследия. И самое пристальное внимание, естественно, уделяется именно восстановлению исторической целостности облика здания, — сообщил начальник отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Василий Смольянов.