4 голливудские звезды, которые говорят по-русски

Не только красавица и большой талант, но и умница: актриса окончила Оксфорд, где изучала два иностранных языка — французский и русский. При этом, как признается Кейт, второй давался ей в разы тяжелее («Очень сложная грамматика!»). И тем не менее Бекинсейл запросто может поддержать диалог и даже читает русских авторов в оригинале: среди ее любимцев — Антон Чехов , Александр Блок и Анна Ахматова

Не будем скрывать: в России гордятся тем, что у главного голливудского красавца и надежды мирового кинематографа русские корни. Бабушка Лео была родом из Перми, и, быть может, именно поэтому он так здорово имитирует английский акцент. Да, на языке он не говорит, но как не включить в эту подборку человека, который так правдоподобно изображал русских на шоу Эллен ДеДженерес ? Актер рассказывал про забавный случай, произошедший с ним в самолете, и, что греха таить, действительно очень круто передал все особенности нашего национального характера.

Актриса родилась в Черновцах, поэтому хорошо говорит по-русски и даже интервью российским медиа часто дает на языке своих бабушки и дедушки. Чем, кстати, не устает удивлять коллег по цеху: на пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Секс по дружбе», Джастин Тимберлейк чуть не подпрыгнул на стуле, когда Мила на один из вопросов отреагировала чистейшим «Что?».

Про Миллу и говорить нечего: в России она уже давно стала своей в доску. Нам особенно нравится, как Йовович рассказывает по-русски про себя: «Я какая? Ну никакая… Не очень такая».