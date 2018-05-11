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В Печатниках выступил ансамбль «Ровесники»
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В Печатниках выступил ансамбль «Ровесники» 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Традиционно День Победы — 9 мая — в Курьянове отмечают праздничным выступлением ВИА «Ровесники». Об этом сообщили в управе района Печатники.
«Коллектив исполняет ретро-песни 80-х и 90-х годов, песни военных лет. Выступление собрало большое количество жителей района Печатники. На концерт, который прошел в День Победы, приехала и депутат Московской городской Думы Людмила Стебенкова», — уточнили в управе района Печатники.
Людмила Стебенкова поздравила присутствующих с Днем Победы и исполнила вместе со всеми песню «Катюша». (то)
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