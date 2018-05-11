В Печатниках выступил ансамбль «Ровесники»

Традиционно День Победы — 9 мая — в Курьянове отмечают праздничным выступлением ВИА «Ровесники». Об этом сообщили в управе района Печатники.

«Коллектив исполняет ретро-песни 80-х и 90-х годов, песни военных лет. Выступление собрало большое количество жителей района Печатники. На концерт, который прошел в День Победы, приехала и депутат Московской городской Думы Людмила Стебенкова », — уточнили в управе района Печатники.

Людмила Стебенкова поздравила присутствующих с Днем Победы и исполнила вместе со всеми песню «Катюша». (то)