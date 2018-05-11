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На Ходынском бульваре обучат игре на овощах
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На Ходынском бульваре обучат игре на овощах 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Жители Хорошевки станут участниками гастрономического праздника «Еда как вдохновение». Он пройдет в субботу, 12 мая, на площадке торгового центра «Авиапарк». Праздник приурочен к открытию фуд-холла авторской кухни MARK eat, который разместится на 4 этаже торгового центра.
— Гости смогут попробовать себя в фуд-фотографии, фуд-скетчинге и фуд-флористике, услышат игру на баклажанах, освоят правила этикета, сразятся в интеллектуально-гастрономической олимпиаде и попытают удачу в винном казино, — рассказал представитель пресс-службы ТЦ Артем Донских.
С подробной программой праздника можно ознакомиться здесь (будет файл).
Начало в 12.00. Завершится праздник в 21.30. ТЦ «Авиапарк» расположен на Ходынском бульваре, д. 4. Вход свободный. (то)
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